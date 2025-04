video suggerito

Entra in una paninoteca e spruzza lo spray al peperoncino per "strappare" una catenina d'oro L'autore della rapina è un 19enne arrestato dai carabinieri mentre scappava su viale Palmiro Togliatti inseguito dal titolare della paninoteca.

A cura di Redazione Roma

Un ragazzo di diciannove anni di nazionalità tunisina, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile durante un servizio di pattuglia nel quartiere di Centocelle, alla periferia Est di Roma. Il giovane, già noto noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dopo un furto con strappo. La gazzella stava transitando in via Palmiro Togliatti, quando all'altezza di via dei Gelsi ha visto un ragazzo che scappava di corsa inseguito da un uomo.

Intervenuti i militari hanno fermato il fuggitivo e ascoltato la testimonianza dell'uomo che lo inseguiva. Questo ha spiegato ai carabinieri che il ragazzo è entrato in una paninoteca e, dopo aver spruzzato dello spray al peperoncino in faccia a un cliente, gli ha strappato una collanina d'oro dal collo scappando di corsa. Lo spray urticante ha costretto tutti i clienti ad abbandonare il locale, e l'obiettivo della rapina a ricorrere alle cure mediche.

I militari hanno trovato ancora in dosso al 19enne la collana rubata (del valore di circa 3000 euro) che è stata immediatamente restituita al proprietario, e lo spray al peperoncino. Il ragazzo è stato è stato arrestato e sottoposto al rito per direttissima, che ha confermato l'arresto con una condanna a un anno per rapina aggravata.