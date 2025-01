video suggerito

Giubileo 2025, l'antico itinerario mariano tra chiese e santuari di Roma A Roma ci sono molte chiese e santuari dedicati alla Madonna, spesso legati ad eventi "miracolosi". In occasione del Giubileo 2025 è possibile visitarli, eccone alcuni tra i più belli e suggestivi, da Santa Maria in Aracoeli alla basilica papale di Santa Maria Maggiore.

A cura di Alessia Rabbai

La Salus Populi Romani e la basilica di Santa Maria Maggiore

In occasione del Giubileo 2025 i pellegrini possono visitare tantissime chiese nella Capitale. Roma è la città per antonomasia nel mondo per la venerazione di Maria nei suoi vari titoli, tanto da ricevere nei secoli gli appellativi di "Mater Familias", "Domina" e "Regina Romae" e "Salus Populi Romani". Anche i templi delle dee pagane negli anni sono stati consacrati e diventati chiese dedicate alla Madonna.

Uno degli esempi più noti dell'importanza della Vergine a Roma è la Chiesa di Santa Maria in Aracoeli che svetta sul Campidoglio. Altri celebri esempi sono Santa Maria in Via a via del Corso, la cosiddetta piccola Lourdes romana, legata al "Pozzo Miracoloso" e la basilica papale di Santa Maria Maggiore, il santuario mariano più antico ed importante al mondo, dove all'interno è custodita l'immagine di Maria Salus Populi Romani e legato al "Miracolo della Neve".

Le chiese e i santuari mariani da visitare a Roma per il Giubileo

Il beato Alfredo Ildefonso Schuster, abate della Basilica di San Paolo fuori le mura, nel suo ‘Liber Sacramentorum' (1919) al tomo VIII indica un itinerario ai "Santuari di Nostra Signora nella Roma medioevale" e alle "Immagini della Vergine Santissima nella devozione romana". Ecco alcuni tra i santauri mariani romani più belli citati dal cardinale:

Santa Maria Maggiore: Piazza di Santa Maria Maggiore, Cappella Borghesiana;

Santa Maria della Colonna a San Pietro: Piazza San Pietro;

Santa Maria in Portico: Piazza di Campitelli;

Santa Maria Addolorata a San Marcello al Corso: Piazza San Marcello al Corso, Cappella della Madonna dei Sette Dolori;

Santa Maria degli Angeli e dei Martiri alle Terme a Piazza della Repubblica;

Santa Maria in Aquiro: Piazza Capranica;

Santa Maria in Ara Coeli: Scala dell’Arce Capitolina, Cappella dedicata al Bambino dell’Aracoeli;

Santa Maria Auxilium Christianorum ai Santi Ambrogio e Carlo al Corso: Via del Corso, Cappella dedicata a Maria, Aiutante dei cristiani;

Santa Maria in Traspontina: Via della Conciliazione;

Santa Maria in Campo Marzio: Piazza in Campo Marzio;

Santuario della Madonna del Miracolo a Sant'Andrea delle Fratte: Via di Sant’Andrea delle Fratte;

Santa Maria in Cosmedin: Piazza della Bocca della Verità;

Santa Maria delle Grazie: Piazza della Consolazione;

Santa Maria in via Lata: Via del Corso;

Santa Maria ai Santi Cosma e Damiano: Via dei Fori Imperiali;

Santa Maria della Luce alla Chiesa San Salvatore in Corte: Via della Luce;

Santa Maria ai Monti: Via della Madonna dei Monti;

Santa Maria al Nome di Maria: Foro Traiano;

Santa Maria della Concezione alla Chiesa di San Lorenzo in Damaso: Piazza della Cancelleria;

Santa Maria del Parto | Chiesa Sant’Agostino: Via della Scrofa;

Santa Maria del Perpetuo Soccorso alla Chiesa di Sant’Alfonso all’Esquilino: Via Merulana;

Santa Maria ai SS. Domenico e Sisto;

Santa Maria della Pietà | Chiesa dei Santi Bartolomeo e Alessandro dei Bergamaschi: Piazza Colonna;

Santa Maria del Popolo: Piazza del Popolo;

Santa Maria del Rosario | Chiesa Santa Maria sopra Minerva;

Santa Maria della Pace: Arco della Pace;

Santa Maria della Salute alla Chiesa di Santa Maria Maddalena: Piazza della Maddalena;

Santa Maria della Strada, al Gesù: Via degli Astalli;

Santa Maria della Speranza, ai Cappuccini: Via Vittorio Veneto;

Santa Maria in Trastevere: Piazza di Santa Maria in Trastevere;

Santa Maria in Vallicella: Via del Governo Vecchio.