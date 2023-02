A Roma c’è una piccola Lourdes: la storia di Santa Maria del Pozzo e dell’acqua “miracolosa” A pochi passi da via del Corso c’è la chiesa di Santa Maria in Via con la cappella di Santa Maria del Pozzo. Qui è racchiusa una fonte da dove sgorga acqua “miracolosa”.

A cura di Alessia Rabbai

A Roma c'è una posto in cui sgorga acqua "miracolosa". La fonte è nella chiesa di Santa Maria in Via alle spalle della galleria Alberto Sordi. Una piccola Lourdes, ma con una storia più antica di quella del Santuario racchiuso tra i Pirenei francesi. Camminando al centro di Roma lungo via del Corso e svoltando si arriva alla chiesa all'interno della quale c'è la cappella di Santa Maria del Pozzo. Originariamente al suo posto c'erano una stalla per cavalli, che faceva parte della tenuta del cardinale Pietro Capocci e un pozzo, dal quale attingere l'acqua per abbeverarli. Una notte tra il 26 e il 27 settembre del 1256, mentre la città dorme avviene un miracolo: l'acqua del pozzo allaga i locali senza fermarsi.

La chiesa di Santa Maria in Via

Dal pozzo un'immagine della Madonna

Il nitrire insistente dei cavalli sveglia gli addetti che sospettano sia entrato qualcuno. Trovano la stalla piena di acqua. Dal pozzo emerge una tavola, sulla quale è raffiugurato il volto della Madonna. L'acqua continua a salire fino ad innalzare la lastra e solo quando quest'ultima arriva in alto, l'acqua si abbassa per tornare indietro. Una vicenda che ha lasciato i presenti sbalorditi. L'allora Papa Alessandro IV è stato informato di quanto accaduto e subito si grida al miracolo. La tavola viene poi sistemata sopra al pozzo. Attorno alla pietra con il volto di Maria e al pozzo viene costruita una cappella e attorno alla cappella una chiesa.

Cappella della Madonna del Pozzo

Santa Maria in Via meta di pellegrinaggio

La fonte con l'acqua "miracolosa" di Roma è meta ogni anno a distanza di secoli di migliaia di fedeli e visitatori provenienti da ogni parte del mondo. I credenti raggiungono la fonte per bere l'acqua miracolosa e rimpire le bottigliette da regalare a famigliari e amici al loro ritorno a casa, affidando le proprie preghiere alla Madonna.