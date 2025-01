Oggi apre la Porta Santa a Santa Maria Maggiore, la basilica reliquia “progettata” dalla Madonna

video suggerito

La Porta Santa alla basilica di Santa Maria Maggiore apre oggi 1 gennaio alle 17 giorno della solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Opera bronzea di Luigi Enzo Mattei, è la terza ad aprire per il Giubileo 2025.

A cura di Alessia Rabbai

La basilica di Santa Maria Maggiore con la sua Porta Santa aperta il 1 gennaio 2025

Oggi, 1° gennaio 2025, apre la Porta Santa di Santa Maria Maggiore all'Esquilino. Si tratta di un'opera contemporanea fatta da Luigi Enzo Mattei installata in una facciata medievale. Sulle ante c'è scritto Mater Dei e Mater Ecclesiae, ossia "Madre di Dio" e "Madre della Chiesa". Sono i titoli rivolti alla Madonna, che nel giorno del 1 gennaio viene venerata come Maria Santissima Madre di Dio dalla Chiesa cattolica. Quest'anno la solennità coincide con il grande evento dell'apertura della Porta Santa: è la terza basilica papale ad aprirla ai pellegrini dopo San Pietro e San Giovanni in Laterano.

La basilica di Santa Maria Maggiore è moto particolare, non solo perché dedicata a Maria come santuario più antico e importante dell'Occidente, ma anche perché è considerata una reliquia mariana, secondo la tradizione "progettata" dalla Madonna stessa. La basilica è legata al miracolo della neve del 5 agosto del 358 e al suo interno è custodita della Salus Populi Romani, l'icona che "protegge" Roma.

L'apertura della Porta Santa alla basilica di Santa Maria Maggiore

La Porta Santa alla basilica di Santa Maria Maggiore

L'apertura della Porta Santa alla basilica di Santa Maria Maggiore è in programma oggi, a partire dalle ore 17, con il cardiale Rolandas Makrickas, su disposizione di Papa Francesco e a seguire la messa. La basilica chiude alle ore 14.00 per riaprire alle 15.15 per il grande evento giubilare. L'ingresso in basilica è gratuito e consentito fino ad esaurimento posti.

La Porta Santa è opera di Luigi Enzo Mattei, si trova a sinistra nella facciata della basilica. Su un anta è rappresentata la Madonna, sull'altra Gesù Cristo. È stata posta nel 2000, evoca i Giubilei che si svolgono a Roma dal 1300 e aperta per la prima volta da Papa Francesco il 1° gennaio 2016, in occasione del Giubileo della Misericordia.

La basilica di Santa Maria Maggiore reliquia mariana

Il "miracolo della neve" alla basilica di Santa Maria Maggiore

La basilica di Santa Maria Maggiore è una delle quattro Basiliche papali di Roma in cui c'è l'apertura delle Porte Sante in occasione del Giubileo 2025. Si tratta del santuario dedicato alla Vergine Maria più importante e antico dell'occidente, l'unica tra le Basiliche papali ad aver mantenuto intatto il suo aspetto paleocristiano. Al suo interno è custodita la più importante icona mariana, la "Salus Populi Romani" attribuita a San Luca evangelista, che secondo la tradizione "protegge" Roma, come storicamente lo avrebbe fatto dalla pestilenza.

La basilica è considerata una reliquia mariana vera e propria, progettata e voluta dalla Madonna. Santa Maria Maggiore infatti è legata al miracolo della neve del 5 agosto del 358, quando la Vergine Maria sarebbe apparsa in sogno al patrizio Giovanni e a Papa Liberio, dicendo loro di costruire e dedicarle una chiesa nel luogo in cui avrebbe fatto scendere la neve, ossia sul colle dell'Esquilino. Ancora oggi il giorno dell'anniversario durante la liturgia vengono fatti cadere petali bianchi dal soffitto della basilica. Nella basilica sono seppelliti sette Papi.