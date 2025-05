video suggerito

Giro d’Italia 2025, a Roma strade chiuse e divieti di sosta in diverse zone della città Strade chiuse e divieti di sosta per domenica primo giugno in vista del Giro d’Italia a Roma: il comune annuncia la variazione della mobilità a partire già da sabato 31 maggio. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Arriva il primo giugno il Giro d'Italia a Roma per la sua tappa finale. Per l'occasione, domenica il Comune di Roma Capitale ha predisposto la chiusura delle strade lungo il percorso dei ciclisti e avviato i conseguenti divieti in varie zone della città.

Il percorso avrà il via alle ore 15 dai Giardini Vaticani per un omaggio speciale a Papa Francesco, per poi passare per Ostia lungo il litorale e arrivare infine al Circo Massimo. Un tracciato che inevitabilmente provoca una modifica alla mobilità non solo domenica primo giugno, ma già da sabato 31 maggio con deviazioni o intere cancellazione della linea di alcuni bus.

il giorno sabato 31 maggio i divieti di sosta scatteranno nelle seguenti zone della città: Prati, San Pietro, l'Eur (con piazzale Marconi, largo Pella, piazzale Nervi), Ostia (con piazzale Cristoforo Colombo, i lungomare Lutazio Catulo e Duilio, piazza Sirio, piazza Magellano, via Stefano Carbonelli, via Valladolid e via di San Fiorenzo), l'Aurelio (con via della Stazione Vaticana e via Aurelia, tra i civici 2 e 16).

i divieti di sosta scatteranno nelle seguenti zone della città: Prati, San Pietro, l'Eur (con piazzale Marconi, largo Pella, piazzale Nervi), Ostia (con piazzale Cristoforo Colombo, i lungomare Lutazio Catulo e Duilio, piazza Sirio, piazza Magellano, via Stefano Carbonelli, via Valladolid e via di San Fiorenzo), l'Aurelio (con via della Stazione Vaticana e via Aurelia, tra i civici 2 e 16). il giorno domenica primo giugno già dalla mattina si procederà alla chiusura delle seguenti strade: viale delle Terme di Caracalla, via di San Gregorio, viale Aventino, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio e largo Argentina, piazza Paoli, Ponte Vittorio, via di San Pio X, Borgo Santo Spirito, via Paolo VI, piazza del Sant'Uffizio, via della Stazione Vaticana, via di Porta Cavalleggeri, la galleria PASA, piazza della Rovere e Ponte Pasa, i lungotevere Sangallo, dei Tebaldi, dei Vallati, de' Cenci, Pierleoni, Aventino, via della Greca, via del Circo Massimo, Porta Capena, viale Baccelli, Porta Ardeatina, la carreggiata centrale della Colombo fino a Ostia (e ritorno), il lungomare Lutazio Catulo, piazzale Magellano

A subire variazioni del percorso anche il trasporto pubblico, interessate le seguenti linee di bus e tram:

Leggi anche Fascia Verde, le regole sulla ztl di Roma e i nuovi divieti della Regione Lazio

06,

014,

016F,

062,

070,

3L,

8,

23,

30,

31,

34,

40,

44,

46,

51,

60,

62,

63,

64,

70,

73,

75,

80,

81,

83,

85,

87,

98,

115,

118,

160,

170,

190F,

280,

492,

628,

671,

700,

705,

706,

709,

714,

715,

716,

762,

763L,

766,

772,

780,

781,

791,

792,

870,

881,

916F,

H,

C3,

C7,

C13,

nMB,

nME,

nMC,

n716,

n3D,

n3S.

Infine ad essere completamente sospese, in fasce orarie specifiche sono i seguenti autobus:

34 (dalle 12 alle 16.30),

40 (dalle 5.30 alle 20),

51 (dalle 5.30 alle 21),

64 e 70 (dalle 5.30 alle 20),

160 (dalle 12 alle 17),

170 (dalle 12 alle 18),

628 (dalle 5.30 alle 21),

714 (dalle 13 alle 17),

06 (dalle 13 alle 17),

062 (dalle 13 alle 17),

070 (dalle 13 alle 17).