Gioia Fioravanti morta in moto, rinviati i funerali del compagno Daniele Vallerani fissati per oggi

Giada Fioravanti e Daniele Vallerani

I funerali di Daniele Vallerani sono rinviati a data da destinarsi. Le esequie del compagno di Gioia Fioravanti, la trentaseienne morta in moto lungo via Aurelia in uno scontro con diversi veicoli nel pomeriggio di martedì scorso, erano fissati per oggi a partire dalle ore 11 nella parrocchia di San Martino Vescovo. La triste storia di Gioia e Daniele è una tragedia nella tragedia: lui è scomparso il 13 agosto scorso pochi giorni prima dell'incidente in cui è morta la sua compagna. E oggi si sarebbero celebrati i funerali di lui, probabilmente il rinvio è dovuto al fatto che saranno riprogrammati per salutare insieme i due fidanzati. La salma di Gioia è stata trasferita in obitorio per l'autopsia al termine della quale verrà riconsegnata alla famiglia.

Ad annunciare ufficialmente il rinvio dei funerali di Daniele Vallerani è stata la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, che ha informato i cittadini, comunicandolo sulla pagina Facebook istituzionale: "A Borgo San Martino si sarebbe dovuto svolgere l'ultimo saluto a Daniele Vallenari, venuto a mancare lo scorso 13 agosto. Mi è stato però appena comunicato che le esequie sono state rinviate a data da destinarsi. Famigliari e amici, ringraziano tutti per la vicinanza e il cordoglio che in questi giorni di profondo dolore state tutti manifestando nei loro confronti. Vi chiedo gentilmente di condividere quanto più possibile questo messaggio al fine di farlo sapere a tutte le persone che conoscevano Daniele".

La drammatica e prematura scomparsa dei due fidanzati ha scosso due comunità: Ladispoli, dove Gioia è cresciuta con la sua famiglia, e Cerveteri, dove insieme a Daniele sognavano il loro futuro a Borgo San Martino. "Il destino li aveva fatti incontrare e il loro amore li aveva uniti profondamente. Un amore così forte che nemmeno la morte è riuscita a spezzare: oggi li immaginiamo ancora insieme, legati per sempre" scrive ancora la sindaca Gubetti. I cittadini si sono stretti con cordoglio alle famiglie, in attesa che venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto.

"Un dramma nel dramma che ha profondamente sconvolto la nostra comunità – commenta il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando – In momenti come questi è davvero difficile trovare le parole. A nome dell’intera comunità rivolgo alle famiglie e agli amici di Daniele e Gioia le più sentite condoglianze. Sono stati strappati troppo presto alla vita, ma ora sono di nuovo insieme, e lo saranno per sempre. Che possano riposare in pace".