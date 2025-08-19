Incidente sull’Aurelia a Ladispoli tra auto e moto, morta una donna

Tragedia sull’Aurelia a Ladispoli, dove un’auto e una moto si sono scontrate oggi pomeriggio. Ad avere la peggio una donna, che è morta.

L’incidente lungo via Aurelia a Ladispoli (Foto Facebook)

Un grave incidente stradale si è verificato lungo via Aurelia a Ladispoli. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 19 agosto, in zona Palo Laziale nel territorio della provincia Nord di Roma. Ad avere la peggio è stata una donna, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Un'auto e una moto si sono scontrati con esito mortale.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente erano circa le ore 15, la moto e la macchina stavano transitando lungo via Aurelia quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate all'altezza del chilometro 36 vicino a un distributore di benzina. L'impatto è stato violento e per la donna fatale. La scena è accaduta davanti agli automobilisti di passaggio, arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso.

I paramedici hanno provato a rianimare la donna, purtroppo senza esito. Ci sarebbero anche dei feriti, che sono stati soccorsi. Sul posto è stato necessario anche l'interevento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la strada. Presenti i carabinieri della stazione di Ladispoli per i rilievi di rito, che accerteranno la dinamica esatta del sinistro, per risalire ad eventuali responsabilità da parte di chi si trovava alla guida dei due veicoli. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code fino al termine dell'intervento.

Sempre nel pomeriggio sull'Aurelia ma nel territroio di Capalbio in Toscana un cinquantanovenne romano è morto in un incidente tra auto e tir. La prima dopo l'urto è finita fuori strada, mentre il mezzo pesante si è schiantato contro un caseificio, ferendo una persona che in quel momento si trovava al suo interno. Due i feriti, uno soccorso in codice verde e uno in codice giallo. Sul luogo dell'incidente è atterrata anche un'eliambulanza, ma per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare.