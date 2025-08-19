Incidente sull’Aurelia, tir urta un’auto e si schianta contro un caseificio: un morto e due feriti

Un morto e due feriti è il bilancio dell’incidente su via Aurelia a Capalbio. La vittima è un 59enne romano. A scontrarsi un tir con un’auto, poi finito contro un caseificio.

L’incidente mortale sull’Aurelia (Foto dei vigili del fuoco)

Un grave incidente stradale si è verificato lungo via Aurelia a Capalbio. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 19 agosto, in provincia di Grosseto. Il bilancio è di un morto e di due feriti, uno soccorso in codice giallo e uno in codice verde. Tra i due feriti c'è un uomo, non grave, che si trovava all'interno dello stabilimento durante l'impatto del mezzo pesante. La vittima da quanto si apprende è un cinquantanovenne romano, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. A scontrarsi sono stati un'auto e un tir, il quale dopo l'urto si è schiantato contro un caseificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario e le forze dell'ordine.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente erano circa le ore 16.30, l'auto e il tir stavano percorrendo via Aurelia quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrati all'altezza del chilometro 134. Il mezzo pesante avrebbe urtato la macchina per poi finire contro la struttura di un caseificio, provocando grossi danni. La macchina invece a seguito dell'impatto è finita fuori strada.

L'incidente è avvenuto davanti agli automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso, tra i quali anche un elicottero e i mezzi dei vigili del fuoco per soccorrere le persone coinvolte e mettere in sicurezza la strada.

Per il cinquantanovenne non c'è stato purtroppo nulla da fare, mentre il cinquantottenne rimasto ferito è stato soccorso e trasportato con l'ambulanza in codice giallo all'ospedale Misericordia di Grosseto. Il ferito lieve che si trovava all'interno dello stabilimento è stato soccorso e trasportato in codice verde all'ospedale di Orbetello per gli accertamenti del caso. Fortunatamente sta bene ma la paura è stata tanta. Inevitabili i disagi alla circolazione con traffico e code lungo via Aurelia. Terminate le operazioni di soccorso, i rilievi delle forze dell'ordine e messa in sciurezza la strada la circolazione è tornata alla normalità. Sono in corso le verifiche per accertare eventuali responsabilità di chi era alla guida.