Chi era Gioia Fioravanti, la motociclista morta nell’incidente a Ladispoli

La donna morta nell’incidente sull’Aurelia a Ladispoli ieri pomeriggio si chiamava Gioia Fioravanti e aveva 36 anni. La sua moto si è scontrata con diversi veicoli. Qualche giorno fa è deceduto il suo fidanzato Daniele.

Gioia Fioravanti (Foto Facebook)

Si chiamava Gioia Fioravanti e aveva trentasei anni la motociclista morta nello scontro con diversi veicoli lungo via Aurelia a Ladispoli, in provincia di Roma. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 19 agosto. Gioia alcuni giorni fa ha vissuto un grande lutto, è morto il suo fidanzato Daniele, i cui funerali sono in programma alle ore 11 di giovedì 21 agosto nella parrocchia di San Martino Vescovo. A lui sono dedicati gli ultimi post pubblici di Gioia su Facebook: "Sempre Insieme" e la canzone di Cesare Cremonini "Non ho più te". La comunità è scossa e partecipa al dolore delle loro famiglie alle quali si è stretta con cordoglio.

I messaggi d'addio per Gioia Fioravanti

La notizia della scomparsa improvvisa di Gioia Fioravanti si è diffusa in breve tempo e sono comparsi tantissimi messaggi d'addio sui social network da parte di amici, parenti e conoscenti. "Incredulo a ciò che stà accadendo…Veramente senza parole. Che la terra ti sia lieve, ora siete tornati insieme, insieme al nostro gigante buono. Proteggeteci" scrive Luca. "Una bella serata tutti insieme – ricorda Fabio, postando una foto di gruppo in un locale, momenti felici – Ciao Gioia, amica mia. Porterò sempre con me il tuo sorriso e la tua allegria". "Non ci sono più parole, solo tanto dolore…Un bacio immenso a tutti e due" scrive Marco, il messaggio dedicato alla coppia.

L'incidente in cui è morta Gioia Fioravanti

È ancora da verificare con certezza la dinamica dell'incidente stradale che ieri pomeriggio è avvenuto al chilometro 36 di via Aurelia, all'altezza di Palo Laziale. La moto in sella alla quale viaggiava Gioia è rimasta coinvolta in uno scontro con diversi veicoli e l'impatto è stato purtroppo fatale per la donna. Soccorsa dal personale sanitario, non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri, i vigili urbani e i vigili del fuoco.