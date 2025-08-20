La tragedia di Gioia Fioravanti, deceduta sull’Aurelia: pochi giorni fa la morte del compagno Daniele

Una tragedia nella tragedia. Non ci sono altre parole per definire quello che è accaduto a Gioia Fioravanti, deceduta ieri nell'incidente avvenuto su via Aurelia, nel territorio di Ladispoli. Solo pochi giorni fa è infatti morto quello che era il suo compagno di vita, Daniele Vallenari. Una notizia che aveva sconvolto amici e familiari, devastati per la sua prematura scomparsa, avvenuta ad appena 45 anni. Adesso a quel dolore se ne è aggiunto un altro: la morte della sua compagna, Gioia, in un incidente stradale, avvenuto appena due giorni prima dei funerali di Vallenari. Una tragica fatalità che ha gettato chi li conosceva nel dolore più profondo.

"Quando ci siamo sentiti l'altro giorno mi hai chiesto se al funerale di Daniele ti sarei stato vicino perché ti sentivi sola – il messaggio di cordoglio di un amico -,e io ti ho detto che non ti avrei mai abbandonata… Quando oggi ho appreso questa terribile notizia, sono rimasto scioccato perché non è giusto.. dopo tutto quello che hai passato in questi mesi vedendo il tuo amore che piano piano si spegneva ,questo epilogo è ingiusto. Ora raggiungi Daniele Vallenari e insieme percorrete le strade del Cielo".

L'incidente che ha strappato alla vita Gioia Fioravanti è avvenuto nel pomeriggio di ieri su via Aurelia. La donna stava viaggiando in sella alla sua moto quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con un furgone e poi con una Fiat Panda e una Peugeot. Una carambola che non le ha lasciato scampo, uccidendola sul colpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che nulla hanno potuto fare per lei, se non accertarne il decesso. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri, che stanno conducendo gli accertamenti necessari a capire cosa sia accaduto.