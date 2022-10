Gigi Proietti a due anni dalla morte attende sepoltura: la cappella al Verano ancora non c’è Il 2 novembre 2022 saranno trascorsi due anni dalla morte di Gigi Proietti ma l’urna con le ceneri dell’artista romano non è al Verano. La cappella non è ancora stata costruita.

A cura di Alessia Rabbai

Sono trascorsi due anni dalla morte di Gigi Proietti, scomparso il 2 novembre, ma l'attore e regista attende ancora di essere sepolto. L'urna con le ceneri si trova nel cimitero di Porchiano del Monte, in Umbria, dov'è collocata temporaneamente accanto ai genitori e attende di prendere il posto dove, come merita in quanto icona della romanità, è destinata a riposare. Ciò sarebbe dovuto al fatto che la cappella nel cimitero del Verano, che dovrebbe sorgere all'interno di un lotto vuoto a lui dedicato vicino al Sacrario Militare ancora non c'è, non è stata proprio costruita. A riportare l'attenzione sulla vicenda è La Repubblica, che racconta la questione riguardante il Campidoglio, Ama e la famiglia Proietti.

Ama: "Iter va avanti come d'accordo con famiglia Proietti"

Campidoglio ed Ama pare siano a posto per quanto riguarda le formalità e che abbiano svolto la parte di loro competenza sulla burocrazia, rilasciando la concessione alla famiglia Proietti. Ama alla Repubblica ha spiegato che l'iter per la sepoltura sta andando avanti come d'accordo con i famigliari dell'artista, che i tecnici competenti hanno già incontrato l'architetto nominato dai famigliari e attendono la nomina dell'archeologo, come richiesto dalla Sovrintendenza. La famiglia Proietti per ora non ha rilasciato dichiarazioni al riguardo.

La mancata sepoltura di Gigi Proietti

Della mancata sepoltura di Gigi Proietti si era già parlato a maggio 2021, sotto l'allora Giunta Raggi. La famiglia di Proietti aveva smentito la notizia che per l'attore non ci sarebbe stato un posto nel cimitero romano. E la figlia Carlotta aveva chiesto di "non alimentare polemiche inutili e dannose. Anche in quel frangente Ama aveva detto che le operazioni di sepoltura delle spoglie sono eseguite in stretto contatto con la famiglia".