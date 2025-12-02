roma
Giardino di Ninfa, l’8 dicembre 2025 apertura straordinaria: info su biglietti e orari delle visite

Apertura straordinaria del Giardino di Ninfa a Cisterna di Latina l’8 dicembre: come acquistare i biglietti e quali orari disponibili per le visite nel parco pontino.
A cura di Beatrice Tominic
Il Giardino di Ninfa d’inverno (Foto di @umbimeschiniph)
Il Giardino di Ninfa d’inverno (Foto di @umbimeschiniph)

Torna l'appuntamento con l'apertura straordinaria del Giardino di Ninfa, uno dei parchi più belli d'Italia e d'Europa a Cisterna di Latina. Ogni anno sono migliaia i turisti e i visitatori, anche dall'Estero, che si recano nel giardino per ammirarne lo scenario fatato. In occasione della Festa dell'Immacolata Concezione è stata disposta un'apertura straordinaria degli otto ettari di parco, promuovendo un'iniziativa di solidarietà.

Non è la prima volta che il Giardino di Ninfa apre le sue porte in inverno, mostrandosi quasi "addormentato" nella stagione fredda, in un periodo in cui solitamente è chiuso, ma stavolta la Fondazione Roffredo Caetani, che ne cura la gestione, devolverà l'intero incasso della giornata.

I proventi andranno a Etikey – Impresa Sociale, realtà nata a Latina dall'incontro tra il Centro Donna Lilith APS e Diaphorá APS, due associazioni impegnate da anni nella tutela dei diritti e nell'inclusione sociale, promuovendo percorsi di formazione, inserimento lavorativo e autonomia personale rivolti a donne che hanno vissuto situazioni di violenza e a giovani con disabilità, offrendo un contesto di lavoro etico, inclusivo e creativo. "Il Giardino è da sempre imbolo di cura, armonia e rispetto, valori che ritroviamo nel lavoro quotidiano di Etikey che l'8 dicembre sarà presente nell'area shop per raccontare i loto progetti", ha fatto sapere il presidente della Fondazione Massimo Amodio.

"Questa apertura straordinaria rappresenta l'incontro tra la cura delle persone e quella del territorio, unite dalla stessa responsabilità verso il bene comune ed è per noi anche un'occasione preziosa per far conoscere più da vicino la nostra missione", ha aggiunto la presidente di Etikey Francesca Pierleoni.

Come acquistare i biglietti per visitare il Giardino di Ninfa

Per prendere parte all'apertura straordinaria del Giardino di Ninfa e scoprire il parco nella sua luce invernale, è possibile acquistare i biglietti direttamente ed esclusivamente dal sito www.giardinodininfa.eu. I biglietti non sono rimborsabili e costano 15,75 euro, ma i bambini sotto i 12 anni non vanno indicati in fase di prenotazione. All’ingresso nel Giardino occorre mostrare il biglietto con QR code, stampato o salvato sul telefono, disponibile anche in formato Apple Wallet se necessario. L'ingresso al parco è organizzato in fasce orarie con visite guidate di circa un’ora e l’accesso segue l’ordine di arrivo, con numero assegnato per il check-in. La fascia oraria è da indicare in fase di prenotazione e non è modificabile.

Apertura straordinaria al Giardino di Ninfa a Latina: gli orari delle visite

Come anticipato, oltre al pagamento online, per prenotare la propria visita al Giardino di Ninfa occorre indicare un orario prima dell'acquisto del biglietto scegliendo fra 10-10.30; 10.30-11; 11-11.30; 11.30-12; 12-12.30; 12.30-13; 13-13.30; 13.30-14.

Il Giardino di Ninfa

Come anticipato, il Giardino di Ninfa si trova in provincia di Latina, nel territorio di Cisterna di Latina ed è stato dichiarato, nel 2000, dalla Regione Lazio Monumento Naturale per tuterarlo. Il parco si estende per otto ettari e al suo interno si trovano oltre 1300 piante, fra cui ciliegi e meli ornamentali, varietà di magnolie decidue, betulle, iris palustri e aceri giapponesi fra i rami dei quali si muovono diverse specie di uccelli: circa cento sono quelle censite. A circa sette chilometri dal Giardino di Ninfa, inoltre, c'è il Castello Caetani di Sermoneta, per il quale è possibile prenotare la visita nello stesso giorno.

