Giallo a Formia: trovato corpo senza vita di una donna durante i rilievi per un incidente stradale Il cadavere di una donna di 43 anni è stato trovato dai carabinieri di Formia durante i rilievi per un incidente stradale avvenuto questa mattina verso le 7. Non si sa se sia rimasta coinvolta nello schianto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Giallo a Formia: mentre stavano facendo i rilievi in seguito a un incidente stradale, i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita di una donna lungo la carreggiata. Si tratta di una donna di quarantatré anni, di origini straniere, la cui identità non è stata ancora resa nota. Sul caso indagano i militari del Comando provinciale : al momento non è chiaro se la donna sia stata coinvolta nell'incidente stradale avvenuto poco prima, o se il decesso sia legato a un altro motivo.

Il sinistro è avvenuto verso le 7 del mattino all’altezza del bivio per San Giulio, lungo la Variante Formia Garigliano. Per cause da chiarire, un'auto si è schiantata contro il guardrail: il conducente, ferito ma non in pericolo di vita, è stato portato in ospedale.

Secondo le prime informazioni, il corpo della donna è stato trovato nelle vicinanze del luogo dell'incidente. Non è quindi escluso che sia stata investita dall'auto coinvolta nello schianto e sia poi morta a lato della carreggiata. Il conducente della macchina non ha però menzionato l'investimento della signora, che potrebbe essere quindi avvenuto anche in un momento precedente l'incidente. In questo caso, la 43enne sarebbe stata investita da un'auto pirata e da qualcuno che non si è fermato a prestare soccorso. Ma si tratta solo di ipotesi e il condizionale è d'obbligo.

I carabinieri di Formia stanno indagando a 360 gradi per fare luce sull'accaduto e sulle circostanze che hanno causato il decesso della 43enne. Il punto in cui è stato trovato il corpo è proprio vicino alla strada, priva di marciapiedi e con il guardrail a lato. La donna si trovava in mezzo alla vegetazione, per quello molto probabilmente non era stata vista dagli automobilisti che ogni giorno passano per quella zona. Non è escluso che, al fine di chiarire le cause del decesso, il magistrato decida di disporre l'autopsia.