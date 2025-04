video suggerito

Tragedia a Formia: pensa che abbia l'influenza e resta a vegliare la madre morta per più di un giorno Dramma a Formia dove una donna ha vegliato per più di un giorno la madre morta, credendo che stesse dormendo. Ad accorgersi del decesso, una vicina di casa durante una visita.

A cura di Beatrice Tominic

Foto d'archivio

Una donna è rimasta a vegliare la madre morta per più di un giorno, pensando che stesse dormendo, con l'influenza. Il dramma arriva da Formia, sul litorale pontino. Ad accorgersi del decesso della donna, una vicina di casa che aveva raggiunto le due donne per una visita, nel giorno di Pasqua. E che ha fatto scattare l'allarme.

Non si accorge della morte della madre e resta al suo fianco per giorni: cosa è successo

I fatti risalgono ai giorni scorsi, nel fine settimana di Pasqua, nell'abitazione in cui le due donne, madre di 93 e figlia di 60 anni, vivevano da sole, inseparabili. La morte della noventatreenne, secondo quanto riporta l'edizione locale de il Messaggero, sarebbe avvenuta nella giornata della vigili di Pasqua, sabato 19 aprile 2025, nel pomeriggio, per cause naturali.

Il malore non sarebbe passato inosservato alla figlia che avrebbe cercato di rianimarla in un primo momento. Poi, però, pensando ad un attacco influenzale, ha sdraiato la madre sul divano. Secondo quanto ha spiegato in seguito, era convinta che la madre si fosse addormentata. Ed è rimasta con lei.

La scoperta della morte dopo la visita di una vicina

La donna, psicologicamente fragile, è rimasta con la madre fino al giorno dopo, senza chiedere aiuto. Ad accorgersi del decesso della novantatreenne, invece, è stata una vicina della coppia, arrivata per una visita durante la mattinata. La vicina si è fermata sul pianerottolo, ha chiesto alla sessantenne come stesse la mamma. Quando le ha risposto che dormiva ed era fredda, è entrata in casa e ha fatto scattare l'allarme.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena compreso cosa stava accadendo, è stata la vicina di casa ad allertare i soccorsi. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della polizia di Stato e gli operatori del personale sanitario del pronto soccorso del 118, arrivati con un'autoambulanza. Per la novantatreenne non c'era più niente da fare. Gli operatori hanno dichiarato il decesso della donna e, da ulteriori analisi, hanno chiarito che la donna era morta già dal giorno precedente.