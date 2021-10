G20, tutte le scuole chiuse a Roma dalle 16 di venerdì 29 a domenica 31 ottobre Tutte le scuole di Roma resteranno chiuse dalle ore 16 di domani, venerdì 29 a domenica 31 ottobre. Il prefetto Matteo Piantedosi ha firmato l’ordinanza per gli istituti di ogni ordine e grado, per limitare spostamenti e traffico e per motivi di sicurezza in occasione del G20 dei capi di Governo e di Stato.

A cura di Alessia Rabbai

Scuole chiuse a Roma dalle ore 16 di giovedì 28 a domenica 31 ottobre per il G20 dei capi di Stato e di Governo. Così ha deciso il prefetto Matteo Piantedosi, che ieri ha firmato un'ordinanza, nell'ambito delle disposizioni di sicurezza, in occasione della conferenza internazione sul clima, che si svolgerà durante il weekend di Halloween, presso il complesso della Nuvola di Fuksas. Le chiusure delle scuole interessano circa 35mila studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Una misura che è stata presa per limitare spostamenti e traffico. In varie aree della città la viabilità cambia: ci saranno chiusure di strade e piazze, divieti di sosta e di fermata nei pressi dei luoghi in cui si svolgeranno incontri e cerimonie.

Chiusure e divieti dall'Eur ai Parioli

Le chiusure e i divieti in occasione del G20 a Roma sono iniziati ieri, interessano l'area dell'Eur, Parioli e Vaticano, con allerta massima. Intorno alla Nuvola di Fuksas è disposta una grande area rossa, in vista del summit in calendario il 30 e 31 ottobre. Già sono iniziati i transennamenti delle strade e i controlli delle forze dell'ordine, che effettueranno bonifiche lungo i percorsi riservati ai partecipanti al G20. Tra le strade e piazze monitorate Piazza della Repubblica e mentre via Aurelia Antica è stata chiusa all’altezza di via delle Fornaci. I divieti di sosta da oggi riguarderanno i pressi di via Ciro il Grande. Dalle ore ai Parioli è chiusa la pista ciclabile di viale Rossini, tra via Bertoloni e via Ulisse Aldrovandi. Da giovedì a sabato divieti di sosta e fermata, con possibili chiusure, saranno nella zona del Vaticano, su via della Conciliazione, via della Traspontina, Borgo Sant'Angelo, piazza Pia. Sabato 30 ottobre chiusa la stazione della metro A Repubblica, e non si potrà accedere alla fermata Termini da piazza dei Cinquecento. Sospese per la durata del summit anche le fermate della linea B Eur Magliana, Eur Palasport, Eur Fermi e Laurentina.

No fly zone su Roma

Le misure di sicurezza disposte in occasione del G20 riguardano la chiusura dello spazio aereo sull'intera Capitale e sulla sua area metropolitana con la disposizione della "no fly zone" che riguarda aerei e droni, dalle ore 20 di mercoledì sera fino alle 1.59 lunedì.