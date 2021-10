Roma blindata per il G20, chiusure e divieti dall’Eur ai Parioli anche il 27 e 28 ottobre Cominciano da oggi, mercoledì 27 ottobre, i divieti di sosta e le chiusure in vista del G20 a Roma. Queste interesseranno la zona dell’Eur, dei Parioli e anche del Vaticano, dove l’allerta per la sicurezza è massima in vista del summit. Per il 30 e 31 ottobre prevista un’ampia zona rossa nell’area della Nuvola.

A cura di Natascia Grbic

Cominciano a scattare da oggi, mercoledì 27 ottobre, i primi divieti di sosta in vista del G20 che si terrà a Roma sabato 30 e domenica 31 ottobre. In diverse strade della capitale non ci si potrà fermare con la propria vettura per motivi di sicurezza, data l'allerta massima che sta investendo questo summit, per il quale nel fine settimana sarà creata un'ampia zona rossa. Per quanto riguarda oggi e domani, mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre, sono stati disposti divieti di sosta e chiusure soprattutto nella zona dell'Eur, dei Parioli e del Vaticano. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le vie e le zone interessate.

G20 a Roma, i divieti di sosta di mercoledì 27 ottobre 2021

Oggi, mercoledì 27 ottobre, i primi divieti di sosta scatteranno intorno alla Nuvola, dove sarà ospitato il vertice del G20.Questi interesseranno viale Europa, tra la Colombo e viale Shakespeare; la laterale della Colombo, tra viale Europa e viale Asia; viale Asia, tra la Colombo e viale Shakespeare; viale Shakespeare, tra viale Europa e viale Asia. Dalle 21 di mercoledì invece, nel quartiere Parioli, saranno disposti divieti di sosta e fermata nell'area tra viale Rossini, via Aldrovandi, via delle Tre Madonne, via Bertoloni, via Mercadante, via Pinciana, via Paisiello, largo Asioli, piazzale Ferdowsi, via Omero, via Valmichi, piazzale Brasile, piazzale Paolina Borghese e via Emilio de Cavalieri.

Le chiusure e i divieti giovedì 28 ottobre per il G20 2021 a Roma

Da giovedì 28 ottobre, invece, sono previsti divieti di sosta nella zona dell'Eur adiacente a via Ciro il Grande. Motivo della stretta, il summit dei ministri delle Finanze e della Salute che si terrà nel Salone delle Fontane venerdì 29 ottobre. Per questioni di sicurezza, i divieti di sosta sono stati disposti sin dal giorno precedente. Dalle 10 di giovedì, ai Parioli, sarà temporaneamente chiusa la pista ciclabile di viale Rossini, tra via Bertoloni e via Ulisse Aldrovandi. Divieti di sosta e fermata da giovedì a sabato, con possibilità di chiusure, nella zona del Vaticano, e più precisamente su via della Conciliazione, via della Traspontina, Borgo Sant'Angelo, piazza Pia.