G20 a Roma, partono le proteste. Migliaia di studenti in corteo: “Ci riprendiamo tutto” Sono migliaia gli studenti che questa mattina sono partiti dalle scuole di Roma per la prima manifestazione contro il G20, che si terrà nella capitale sabato 30 e domenica 31 ottobre. La manifestazione arriverà fino al ministero dell’Istruzione. “Scuola, spazio, socialità. Ci riprendiamo tutto”.

A cura di Natascia Grbic

Sono migliaia gli studenti in piazza a Roma questa mattina per protestare contro il G20 che si terrà nella capitale il 30 e 31 ottobre. Il corteo procede verso Circo Massimo, dove i ragazzi si raduneranno ‘per conquistare il presente'. Dopo gli attivisti di Climate Camp, sono gli studenti ad aprire la due giorni di proteste contro il summit organizzato dai potenti della terra in una città totalmente militarizzata, con una zona rossa ampissima e con il divieto di fare manifestazioni in centro. Migliaia le forze di sicurezza in campo, una no-fly zone, cecchini e divieti di accesso in molte zone di Roma, soprattutto all'Eur. "Siamo il futuro senza futuro", si legge negli striscioni retti dagli studenti. La manifestazione arriverà fino al ministero dell'Istruzione. "Scuola, spazio, socialità. Ci riprendiamo tutto". "Questo governo e questo sistema scolastico hanno fallito nel garantirci un rientro in sicurezza e una didattica che non amplifichi le differenze, con l'autonomia scolastica, gli orari scaglionati massacranti e l'intenzione attraverso il PNRR di rendere la scuola sempre più aziendalizzata, con presidi manager e piegata alle esigenze del mercato – dicono gli studenti di Osa nel comunicato che annuncia la manifestazione – Non possiamo restare a guardare".

Domani il corteo per la giustizia sociale e climatica

Domani pomeriggio, alle 15, ci sarà la seconda manifestazione organizzata per i giorni del G20, con cortei per la giustizia sociale e climatica. Sindacati, associazioni, cittadini, attivisti delle lotte ambientali, centri sociali, lavoratori della Gkn di Firenze, scenderanno domani in piazza per un corteo che da Piramide arriverà a Bocca della Verità. La manifestazione non lambirà nemmeno la zona rossa, totalmente militarizzata e off limits, con migliaia di agenti delle forze dell'ordine a presidiare l'area dove si terrà il summit a cui parteciperanno in presenza tra gli altri Joe Biden, Angela Merkel, Emmanuel Macron e Boris Johnson. Sempre sabato a piazza San Giovanni manifesteranno alcune sigle della sinistra raccolte nel "Comitato No Draghi".