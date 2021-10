G20 a Roma: nessun assedio alla zona rossa, sabato il corteo tra Piramide e Bocca della Verità A Roma la riunione a cui parteciperanno in presenza tra gli altri Joe Biden, Angela Merkel, Emmanuel Macron e Boris Johnson. Imponenti le misure di sicurezza all’Eur, tra cecchini schierati e la zona rossa che sarà impenetrabile. Venerdì e sabato previste manifestazioni e cortei per la giustizia sociale e climatica, con l’arrivo di pullman e delegazioni di movimenti di protesta da tutta Italia.

A cura di Redazione Roma

Non ci sarà nessun assedio alla zona rossa dell'Eur. La coalizione di sindacati di base, associazioni e movimenti per la giustizia climatica volta manifesterà contro il G20. Dopo una lunga trattativa con la Questura di Roma, al momento è stato autorizzato un percorso per il corteo che da Piramide raggiungerà Piazza Bocca della Verità, con partenza prevista alle 15.00. Una manifestazione che non lambirà neanche la zona del summit che si tiene al Centro congressi della Nuvola, e che vedrà la partecipazione di delegazioni da diverse parti di Italia, compresi i pullman dei lavoratori della Gnk di Firenze. Sempre sabato a piazza San Giovanni manifesteranno alcune sigle della sinistra raccolte nel "Comitato No Draghi".

Attivisti del Climate Camp compiono blitz alla Nuvola

Questa mattina con un blitz proprio di fronte la sede del G20 è iniziata la settimana di proteste. Un trentina di attivisti del Climate Camp – raduno di attivisti climatici che si svolgerà al centro sociale Acrobax con partecipanti da diverse città italiane, hanno steso uno striscione con su scritto "la catastrofe arriva è tempo di agire". Fermati sono stati tradotti negli uffici di polizia per essere identificati e denunciati.

Allerta sicurezza: si teme tensione con No Green Pass

L'allerta sicurezza è alta, non solo per possibili incidenti alla manifestazione, ma anche per la possibile volontà dei gruppi No Green Pass e No Vax di manifestare lo stesso giorno approfittando dell'attenzione mediatica, continuando a scendere in piazza come fatto nelle ultime settimane. Ma per ora nelle chat Telegram dove circolano gli appuntamenti tutto tace: al momento per sabato 30 non è prevista nessuna manifestazione.

Venerdì lo sciopero degli studenti di Fridays For Future

Venerdì 30 ottobre sarà il momento degli studenti di Fridays For Future che scioperanno e manifesteranno nel centro di Roma. Saranno proprio loro, i giovanissimi, tra i protagonisti anche della manifestazione di sabato quando apriranno il corteo.

Misure di sicurezza straordinarie per l'arrivo dei capi di Stato del G20

Imponenti le misure di sicurezza non solo attorno alle proteste ma soprattutto nei luoghi del vertice. La capitale sarà No Fly Zone, mentre saranno blindati i percorsi dei capi di Stato e chiusa e bonificata tutta l'area fra la Nuvola e il Palazzo dei Congressi, con cecchini schierati e controlli agli accessi. Saranno presenti a Roma tra gli altri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, quello francese Emmanuel Macron, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il premier britannico Boris Johnson e il leader turco Erdogan. .