G20 a Roma: il giorno delle proteste, con l’incognita dei No Green Pass Oggi a Roma sono previste due manifestazioni: una partirà alle 15 da Piramide e arriverà a Bocca della Verità, l’altra si terrà invece a piazza San Giovanni ed è stata organizzata dal Partito comunista di Marco Rizzo. Quest’ultima piazza, che manifesta anche contro la certificazione verde, molto probabilmente sarà raggiunta anche dai No Green Pass.

A cura di Natascia Grbic

Sabato 30 ottobre è arrivato, e con esso l'inizio del summit del G20. Ma a Roma non si svolgerà solo il vertice tra i potenti della terra. In una capitale blindatissima, con cinque zone rosse, strade chiuse, divieti di sosta e fermate metro interrotte, andranno in scena anche le proteste. Dopo l'azione di questa mattina degli attivisti di Climate Camp Roma, che hanno bloccato via Cristoforo Colombo, dal primo pomeriggio partiranno le manifestazioni, cui è prevista la partecipazione di migliaia di persone. Due le iniziative annunciate: una alle 14.30 a piazza San Giovanni, organizzata dal Partito comunista di Marco Rizzo, l'altra alle 15 a Piramide, organizzata da sindacati, associazioni, spazi sociali, lavoratori e attivisti per il clima.

La manifestazione alle 15 da Piramide a Bocca della Verità

Alle 15 di oggi migliaia di persone sono attese a Piramide, dove partirà una manifestazione che arriverà fino a Bocca della Verità passando per Marmorata e Testaccio. Il corteo non si avvicinerà nemmeno alla zona rossa realizzata intorno al Centro congressi della Nuvola, presidiata da migliaia di agenti delle forze dell'ordine, con una no fly-zone, droni e cecchini. "Come accade ad ogni edizione, i rappresentati di soli 20 paesi continueranno a decidere le sorti del mondo intero, guidati dai consigli delle grandi multinazionali e silenziando le richieste della società civile, sistematicamente esclusa dalle discussioni – dichiarano gli organizzatori della manifestazione – Faremo sentire le nostre voci in piazza, perché l'alternativa che vogliamo è la convergenza delle lotte per la giustizia climatica, sociale e di genere per la dignità delle persone e del lavoro, per liberare il mondo da armi, muri, razzismi e fascismi, per la rivoluzione della cura. L'alternativa è possibile, necessaria, e parte da tutti noi".

A San Giovanni Marco Rizzo: probabile convergenza dei no green pass

Alle 14.30 di sabato 30 ottobre a piazza San Giovanni si terrà la manifestazione nazionale indetta da Marco Rizzo contro il Governo Draghi durante il G20. In questa piazza convergeranno probabilmente anche i no green pass: uno dei motivi della manifestazione di piazza San Giovanni, infatti, è anche la contestazione della certificazione verde. "Il momento è ora, in occasione del G20, diamo unità e continuità alle lotte, contro l’Europa, contro il suo esecutore, il governo Draghi, contro le decisioni antipopolari, teniamo fuori i fascisti dalle nostre piazze e torni protagonista il popolo e chi vive del proprio lavoro", ha dichiarato Rizzo.