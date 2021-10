G20, attivisti per il clima bloccano la Colombo: “Vertice ipocrita, vi interessano solo i profitti” Gli attivisti di Climate Camp Roma hanno bloccato via Cristoforo Colombo per protesta contro il vertice del G20 che inizia oggi alla Nuvola.

A cura di Natascia Grbic

Comincia il G20 non con il summit dei potenti della terra, ma con la prima azione di protesta nella giornata del vertice. Alcune decine di attivisti di Climate Camp Roma hanno bloccato la Cristoforo Colombo per segnalare che "quanto si sta decidendo, a porte chiuse e senza agende pubbliche, nel vertice conclusivo del G20, è completamente inadeguato rispetto agli scenari catastrofici che vediamo delineati nel presente e nel futuro su questo pianeta. Per questo stiamo bloccando in modo non violento via Cristoforo Colombo. Perché è la via che conduce a un vertice che contestiamo senza appello. Perché è qui che ha sede il ministero di Transizione Ecologica, che ha dimostrato in questi mesi di essere uno strumento ipocrita nelle mani della élite del fossile che riesce così a mantenere profitti e potere anche quando l'emergenza climatica e i suoi responsabili sono sotto gli occhi di tutti. Ieri in Canada e Cina, oggi in Sicilia, domani in qualche luogo del mondo".

Attivisti bloccano la Colombo per il G20: carabinieri sul posto

Sul posto, i carabinieri in assetto antisommossa, gli attivisti per il clima si sono seduti per terra reggendo cartelli con scritto "Da Roma a Glascow, le vostre soluzioni sono il problema". Gli attivisti di Climate Camp Roma hanno inaugurato le proteste per il G20 già lo scorso 26 ottobre, quando hanno aperto uno striscione davanti alla Nuvola dell'Eur– dove si terrà il vertice del G20 – con scritto "La catastrofe arriva, è ora di agire". Fermati dalla polizia, sono stati portati nel vicino commissariato e identificati.