La mappa delle chiusure per il G20 a Roma, quali strade e metro restano chiuse La mappa delle strade chiuse a Roma per il G20. Verranno organizzate cinque zone di massima sicurezza: la principale sarà all’Eur, dove si svolgeranno gli eventi ufficiali, tutti all’interno della Nuvola. Le altre saranno invece attivate in alcune zone del centro di Roma. Nei giorni dell’evento verranno modificati i percorsi di molte linee di bus Atac e verranno chiuse alcune fermate della metropolitana.

A cura di Enrico Tata

Controlli alla Nuvola dell’Eur per il G20

Tiratori scelti, cecchini, oltre 5mila forze dell'ordine di rinforzo, tra cui 2500 poliziotti, quasi 2mila carabinieri, 500 finanzieri e 400 soldati. Duemila militari sorveglieranno inoltre la città di Roma nell'ambito dell'Operazione ‘Strade Sicure'. Questi i numeri del dispositivo di sicurezza organizzato per il G20 che si terrà il 30 e il 31 ottobre a Roma. Gli eventi ufficiali del summit si terranno tutti al centro congressi ‘La Nuvola' dell'Eur, dove è stata istituita una zona di massima sicurezza nella quale è interdetto il traffico dei veicoli e anche quello pedonale. Ma in generale in tutta Roma, a causa degli spostamenti dei cortei degli ospiti del G20 dagli hotel e per altri eventi collegati in città, come la cena al Quirinale, sono state istituite zone di massima sicurezza. Tra strade e fermate della metro chiuse, bus e treni deviati e zone rosse cambierà completamente la viabilità a Roma, con non pochi disagi per il traffico. Ecco la mappa delle chiusure in programma da oggi a Roma, sia in centro che all'Eur, per il G20.

Le chiusure delle strade per il G20 a Roma

Per il G20 verranno organizzate cinque aree di massima sicurezza tra l'Eur e alcune zone del centro di Roma.

Le strade chiuse a Roma Eur

Dalle 19 di venerdì 29 ottobre verrà attivata un'area di massima sicurezza di dieci chilometri quadrati intorno alla Nuvola. La zona sarà transennata e interdetta al traffico. Qua l'elenco delle strade che comprendono questa grande ‘zona rossa'. L'accesso sarà consentito soltanto ai residenti e ai cittadini che lavorano all'interno di quell'area e sarà necessario mostrare un documento di identità.

Dalle 19 di venerdì, e fino a domenica, è prevista, oltre alle vie nei dintorni della Nuvola e del Palazzo dei Congressi, la chiusura di via Cristoforo Colombo in entrambe le direzioni nel tratto tra via Laurentina e viale dell'Umanesimo.

La zona rossa dell'Eur sarà delimitata dalle seguenti strade:

piazzale dell'Industria – Cristoforo Colombo -viale dell'Industria – viale della Pittura – via dell'Arte – via della Musica – via della Scultura – viale Rembrandt – via dell'Architettura – Largo Edmondo Bernacca – via del Poggio Laurentino – viale America – Largo Giuseppe Pella – via Cristoforo Colombo – viale Europa – viale Beethoven – piazzale Asia – viale Asia – viale Tostoj – via Listz – via Chopin – via Bizet – viale della Civilta' del Lavoro – via Ciro il Grande – piazzale dell'Agricoltura – piazzale dell'Industria – Cristoforo Colombo.

La zona di massima sicurezza intorno alla Nuvola dell’Eur

Quali strade chiuderanno in centro a Roma

Oltre all'Eur sono state istituite altre zone di massima sicurezza in centro a Roma: la prima è intorno alla stazione Termini di Roma a causa di un evento che si terrà alle Terme di Diocleziano. La seconda è stata allestita intorno al Quirinale per consentire lo svolgimento di una cena con tutti i Capi di Stato e di Governo ospiti del G20. La terza, infine, verrà attivata nei dintorni di Fontana di Trevi.

Venerdì potranno scattare possibili chiusure nell'area di Palazzo Chigi, mentre domenica potrebbero chiudere alcune strade nell'area tra piazza Barberini, via del Tritone, via del Corso e tutte le strade che portano a Fontana di Trevi.

Nella giornata di sabato dalle 18.30 verrà completamente chiusa via Nazionale, sia al traffico veicolare che ai bus. Consentito l'accesso ai pedoni, ma solo dopo un sistema di filtraggio. Venerdì e sabato divieti di sosta sono previsti tra Palazzo Farnese e Villa Medici.

In zona Vaticano possibili chiusure su via della Conciliazione, via della Traspontina, Borgo Sant'Angelo, piazza Pia. Sabato previste possibili chiusure in via della Stazione Vaticana, via della Stazione di San Pietro e via Aurelia, nel tratto compreso tra via di Porta Cavalleggeri e la rampa dell'Aurelia. Sempre sempre sabato 30 temporanee chiusure al traffico su via Aurelia Antica, tra via di Villa Betania e via delle Fornaci.

La zona di sicurezza intorno alla stazione Termini e al Quirinale

Quali Metro chiudono a Roma per il G20

Per gli eventi del G20 sono previste anche chiusure di alcune stazioni della metropolitana a Roma.

Resteranno chiuse dalle ore 19 di venerdì 29 ottobre fino alle ore 6 di lunedì 1 novembre:

Metro Marconi -Metro B

Metro Laurentina – Metro B

Metro Eur Magliana – Metro B

Metro Eur Fermi – Metro B

Metro Eur Palasport – Metro B

Tra le stazioni San Paolo e Laurentina sarà attiva la linea bus 170, che effettuerà corse deviate per servire la tratta della linea B non attiva.

Resteranno chiuse sabato 30 ottobre:

Metro Colosseo – Metro B dalle ore 13 fino a cessate esigenze dovute al passaggio dei cortei dei Capi di Stato di ritorno dalla Nuvola.

Metro Circo Massimo – Metro B chiusa dalle ore 13 con riapertura al termine della manifestazione dei No Green Pass tra Piramide e Circo Massimo.

Metro Castro Pretorio – Metro B chiusa dalle ore 14 con riapertura in giornata.

Metro Cavour – Metro B chiusa dalle ore 14 con riapertura in giornata.

Metro Repubblica – Metro A chiusa dalle 13 per evento alle Terme di Diocleziano. Riapertura prevista in giornata.

Metro Termini – Metro A e B aperta la linea ma chiuse le uscite su piazza dei Cinquecento per evento alle Terme di Diocleziano. Resterà aperta l'uscita interna che porta nella galleria gommata della stazione Termini (in pratica le uscite interne della stazione). Chiuso nodo di scambio Metro A/Metro B/FS di Termini.

Metro Barberini – Metro A chiusa dalle ore 14 con riapertura prevista in giornata.

Metro Spagna – Metro A chiusa dalle ore 14 con riapertura prevista in giornata.

Metro Flaminio – Metro A chiusa dalle ore 14 con riapertura prevista in giornata.

Bus e treni Atac, fermate soppresse e linee deviate

Diverse linee Atac di bus e tram verranno modificate per consentire lo svolgimento degli eventi del G20. Verranno deviate linee sia all'Eur che al centro di Roma e le modifiche saranno in vigore dalle 13 di domani, sabato 30 ottobre. Qua tutte le deviazioni per i mezzi di superficie, cioè treni urbani, autobus e tram sul sito di Roma Mobilità.

All'Eur le modifiche entreranno in vigore già dalle ore 19 di venerdì 29 ottobre: le linee della zona sud 070–30-31–73–73 scolastico–170–671–670-700–705-706–708–709–714–762–763-763L-764-767-771-772–777-778-779–780–788–789-789F-791–C7–NMB–NME–N705 seguiranno percorsi deviati e limitati. Sospesi anche i capolinea bus di Eur Fermi e piazzale dell'Agricoltura.

G20, a Roma scuole chiuse

A Roma le scuole saranno chiuse dalle 16 di venerdì 28 ottobre fino alla mezzanotte di domenica. Gli studenti romani, quindi, non andranno a scuola nella giornata di sabato in tutte le scuole di ogni ordine e grado nella Capitale. Questo prevede un'ordinanza firmata dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, emanata sempre per consentire il regolare svolgimento degli eventi del G20.