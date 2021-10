Quali sono gli hotel di lusso in cui dormiranno gli ospiti del G20 a Roma Gli eventi ufficiali si terranno tutti all’Eur ma gli hotel degli ospiti si trovano quasi tutti nel centro di Roma e soprattutto nella zona di via Veneto. Ecco dove in quali hotel alloggeranno i rappresentanti delle venti Economie più ricche del mondo: dal St.Regis al De Russie, dal Rome Cavalieri all’Hotel Eden.

Hotel St.Regis

Dall'hotel De Russie al St.Regis, dall'hotel Baglioni al Bernini Bristol. I grandi alberghi di lusso di Roma si apprestano ad ospitare i Capi di Stato e di Governo che parteciperanno, questo weekend, al G20. Gli eventi ufficiali si terranno tutti all'Eur ma gli hotel degli ospiti si trovano quasi tutti nel centro di Roma e soprattutto nella zona di via Veneto. Ecco dove in quali hotel alloggeranno i rappresentanti delle venti Economie più ricche del mondo.

Gli hotel 5 Stelle che ospiteranno i Capi di Stato e di Governo del G20

Come detto gli hotel si trovano quasi tutti nel centro di Roma, mentre gli eventi e le riunioni del G20 si terranno tutti alla Nuvola dell'Eur. Quasi tutti gli ospiti dormiranno dormiranno in hotel a 5 stelle, ma alcuni hanno deciso di soggiornare nelle rispettive ambasciate: è questo il caso di Joe Biden, del presidente brasiliano Bolsonaro e del principe Carlo.

Hotel De Russie

All'Hotel De Russie, che si trova in via del Babuino, tra piazza di Spagna e piazza del Popolo, dormiranno Angela Merkel e suo marito. Il De Russie è uno degli hotel di lusso più prestigiosi di Roma e nel 1917 è stato definito un "paradiso in terra" dal poeta francese Jean Cocteau. Ha uno splendido giardino terrazzato con cespugli di rose, aranci, pini e una cascata. Gode di una splendida vista su piazza del Popolo e una doppia costa in media 1000 euro a notte. Dormiranno qua anche il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e il primo ministro di Singapore.

Palazzo Montemartini

Palazzo Montemartini si trova a 500 metri dalle Terme di Diocleziano e a 400 metri dalla Stazione Termini. Ha un centro benessere di oltre 600 metri quadri. David Malpass, presidente della Banca Mondiale, dormirà qua. Una doppia costa oltre 300 euro a notte.

Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel

Questo hotel è ospitato nell'imponente e antico palazzo a forma di mezzaluna che affaccia su piazza della Repubblica. Ha una piscina sul tetto e le sue sale affacciano sulle terme di Diocleziano. Una doppia costa intorno ai 400 euro a notte. Ospiterà il primo ministro del Canada, Justin Trudeau.

St. Regis

L'hotel St. Regis ospiterà il presidente turco Erdogan. Il St.Regis è stato presentato nel 1894 e si trova in uno dei palazzi più belli della città a pochi passi da piazza della Repubblica. Dormire per una notte al St.Regis costa in media circa 1000 euro a notte.

Hotel Majestic

L'hotel Majestic si trova in via Veneto ed è uno degli hotel di lusso storici di Roma. Il Majestic è uno dei simboli della Dolce Vita ed è stato aperto nel 1889. Dormire una notte al Majestic costa intorno ai 400 euro. Ospiterà il ministro degli Esteri del Sud Africa.

Grand Hotel de la Minerve

Il Grand Hotel de la Minerve ospiterà la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, il primo ministro belga Rutte e la regina consorte dei Paesi Bassi, Máxima Zorreguieta. Si trova in un palazzo seicentesco in piazza della Minerva, nel cuore del centro storico di Roma, a pochi passi dal Pantheon, da piazza Navona e da piazza di Spagna. Un camera doppia costa intorno ai 200/300 euro a notte.

Hotel Villa Agrippina Gran Melia

Il primo ministro spagnolo Sanchez non dormirà in centro, ma al Gianicolo, vicino a Trastevere. Alloggerà all'hotel Villa Agrippina Gran Melia, che offre camere di design dotate di una vista sul Vaticano e su Castel Sant'Angelo. Una camera matrimoniale costa intorno ai 500 euro a notte.

Hotel Lord Byron

Il segretario generale dell'Onu Guterres dormirà all'Hotel Lord Byron, che si trova nel quartiere dei Parioli. È arredato in stile Art Déco degli anni '30 e una doppia costa tra i 300 e i 400 euro a notte.

Grand Hotel Parco dei Principi

Dormiranno al Parco dei Principi il presidente della Commissione dell'Unione Africana, il ministro degli Esteri russo Lavrov, il ministro degli Esteri cinese, il viceministro degli Esteri giapponese e il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. Si trova nei pressi di villa Borghese e del Bioparco, quartiere Parioli. Il costo è di circa 300 euro a notte.

Hotel Rome Cavalieri

Scelta lontana dal centro anche per la delegazione dell'Arabia Saudita, che ha scelto il Rome Cavalieri, che ospita il famoso ristorante tre stelle Michelin di chef Heinz Beck. Per dormire una notte al Rome Cavalieri occorrono circa 600 euro.

Marriott Grand Hotel Flora

Il primo ministro dell'Australia Scott Morrison dormirà al Marriott, che si trova all'inizio di via Veneto, praticamente all'ingresso di Villa Borghese. Offre una terrazza all'ultimo piano con viste uniche su Roma. Una camera costa tra i 300 e i 400 euro.

Hotel the Westin Excelsior

Il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, il presidente della Corea del Sud e il primo ministro indiano Narendra Modi soggiorneranno all'Hotel The Westin Excelsior di via Veneto. Una stanza matrimoniale costa intorno ai 400 euro a notte.

Hotel Splendid Royale

Il presidente indonesiano dormirà all'Hotel Splendid Royale, che si trova in via di Porta Pinciana, zona via Veneto, a fianco a villa Borghese. Costa intorno ai 500 euro a notte.

Hotel Sofitel

Il presidente Emmanuel Macron, la moglie Brigitte e il ministro degli Esteri francese dormiranno all'Hotel Sofitel, zona via Veneto. Il costo di una camera doppia è intorno ai 700 euro.

Hotel Eden

Il sultano del Brunei dormirà all'hotel Eden di via Ludovisi, zona via Veneto. Si tratta di uno degli hotel più costosi e storici della città, aperto nel 1889. Una camera matrimoniale per una notte costa oltre 1300 euro.