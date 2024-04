Quali sono i lavori più richiesti dalle imprese a Roma nella primavera 2024

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Secondo un'indagine di Unioncamere, realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, le imprese della Capitale e della provincia hanno difficoltà a reperire professionisti affidabili in determinati settori di lavoro. Questo quanto emerge dal report sulle entrate nel mondo del lavoro previste nel mese di aprile 2024.

In questo mese sono previsti 33.570 ingressi suddivisi in Dirigenti, professioni con elevata specializzazione e tecnici per il 25 per cento, Impiegati, professioni commerciali e nei servizi per il 37 per cento, Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi per il 24,4 e Professioni non qualificate per il 19 per cento. Nel 27 per cento dei casi, è bene sottolineare, si tratta di entrate stabili, cioè con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. Ma la stragrande maggioranza, il 73 per cento, saranno a termine, a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita.

Quali sono i lavori più richiesti a Roma

I dati più interessante, però, sono quelli legati alla difficoltà di reperimento di forza lavoro, per mancanza di candidati o per preparazione inadeguata dei candidati. Sono di difficile reperibilità, per esempio, i ‘Tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi', i ‘Tecnici in campo ingegneristico', ‘Addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro', gli ‘Operai specializzati dell’industria dello spettacolo', i ‘Meccanici artigianali, montatori, riparatori, manutentori macchine fisse/mobili', i i ‘Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica' e gli ‘Operai specializzati delle lavorazioni alimentari'.