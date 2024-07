video suggerito

Le sculture di Botero a Roma: quali sono e dove sono allestite Le sculture di Fernando Botero a Roma: la mostra diffusa nelle grandi piazze del centro città fino al primo ottobre 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una delle statue esposte alla Terrazza del Pincio.

Un viaggio nella fisicità dei corpi di Botero: questa la mostra itinerante nella capitale al via in questi giorni. Otto le statue allestite in alcune delle vie turistiche più battute della capitale. Una vera e propria mostra diffusa organizzata per omaggiare un grande artista.

"Fernando Botero è morto da poco più di un anno un anno e ci ha consegnato la sua visione del mondo fatta di forme allargate e di dimensioni temporali senza limiti – ha spiegato l'assessora alla Cultura, Scuola, Sport, Politiche Giovanili del I Municipio di Roma Giulia Silvia Ghia – L'intenzione è quella di permettere ai cittadini e alle cittadine di riprendersi il tempo per osservare sotto altre prospettive gli spazi meravigliosi di questa città. L'arte contemporanea nei siti storici rappresenta un dialogo tra passato e presente, unendo la memoria culturale con le espressioni artistiche attuali".

Come ha aggiunto anche la presidente del Municipio I Roma Centro Lorenza Bonaccorsi, quella diffusa con le sculture di Botero è una mostra unica: "Per la prima volta le opere arrivano in centro a Roma – ha sottolineato – Due bellezze che si incontrano si uniscono e si esaltano a vicenda".

Leggi anche Roma capitale del gelato artigianale, è la città italiana dove se ne consuma di più

Dove vedere le opera di Botero a Roma e quali sono

Una mostra itinerante quella dedicata a Botero per le strade della capitale con l'esposizione di otto fra le sue statue più famose. In particolare si possono ammirare:

La Venus Dormida alla Terrazza del Pincio;

Reclining Woman alla Terrazza del Pincio;

Standing Man (“Adamo”) a piazza del Popolo;

Standing Woman (“Eva”) a piazza del Popolo;

Hose (with bridles) al Largo dei Lombardi;

Gatto alla Basilica di San Lorenzo in Lucina;

Seated Woman (2000) in piazza San Silvestro;

Seated Woman (1991) a piazza Mignanelli.

Non soltanto: per gli appassionati e le appassionate il I municipio della capitale ha anche creato un itinerario da seguire, con una vera e propria mappa suggerita, nell'ordine in cui sono state proposte le statue. Si parte dalla Terrazza del Pincio e si prosegue a piazza del Popolo, si continua in Largo dei Lombardi e poi davanti alla basilica di San Lorenzo in Lucina. Ancora in piazza San Silvestro ed infine in piazza Mignanelli.

La mappa con la mostra diffusa di Botero.

La mostra di Botero a Palazzo Bonaparte

La mostra diffusa di Botero rappresenta un'anticipazione su quella che arriva a settembre a Palazzo Bonaparte (proprio al termine di via del Corso, nel punto in cui si sfocia verso piazza Venezia). Visitabile dal 17 settembre 2024 al 19 gennaio 2025, la mostra ospiterà dipinti, acquarelli e sculture, compresi alcuni inediti.