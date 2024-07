video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio martedì 9 luglio 2024: sole e caldo da bollino arancione Bollino arancione per Roma e la regione Lazio in questo martedì 9 luglio 2024: temperature fra i 21 e i 36 gradi, caldo e sole per l'intera giornata.

A cura di Beatrice Tominic

Sole e caldo a Roma e nel Lazio per questo martedì 9 luglio 2024. Ondate di calore da bollino arancione in tutte le province della regione, fatta eccezione per Viterbo, dove il bollino non va oltre il giallo. Le temperature sono comprese fra una minima di 20 gradi attesa a Viterbo e una massima di 36, nella capitale.

Che tempo fa oggi a Roma

Sole e caldo oggi, martedì 9 luglio 2024, nella capitale. La temperatura minima, come scrive Il Meteo.it, si aggira intorno ai 21 gradi mentre la massima intorno ai 36. Il picco di calore è atteso dalle 11 e non abbandona la città fino a dopo le ore 20. Venti fra il debole e il moderato e nessuna precipitazione: anche qui domani è atteso il bollino di calore di colore arancione.

Le previsioni meteo nelle province

Temperature comprese fra i 20 e i 34 gradi centigradi a Viterbo, unico capoluogo contrassegnato dal bollino giallo per la giornata di oggi. Il caldo si fa comunque sentire a partire dalla tarda mattinata fino alla prima serata, con il picco più forte nel primo pomeriggio. Fra i 21 e i 34 gradi, invece, si muove il termometro nel reatino dove, nonostante il bollino arancione, il picco di calore è circoscritto fra le 11 e le 17. Vento debole e cielo sereno per l'intera giornata.

Qualche nuvola, invece, nel Frusinate dove il caldo resta compreso fra una temperatura minima di 21 gradi centigradi e una massima di 35 gradi registrata proprio nella parte centrale della giornata. Proprio all'ora di pranzo, inoltre, si trovano anche le nuvole. Fra i 22 e i 33 gradi, invece, si muove il termometro a Latina, dove il picco di calore arriva fra le 14 e le 17. Venti moderati e tanto sole sui territori pontini.