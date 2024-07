video suggerito

Allerta caldo a Roma 9 e 10 luglio: bollettino arancione, le temperature sfiorano i 40 gradi Le temperature sfiorano i 40 gradi a Roma. È allerta caldo bollino arancione per il 9 e 10 luglio. Ecco le raccomandazioni del Ministero della Salute da seguire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Allerta caldo bollino arancione a Roma martedì 9 e mercoledì 10 luglio. Le temperature tornano a salire in città, con le massime che arriveranno a sfiorare i 40 gradi nelle ore centrali della giornata. A diramare l'allerta è stato anche il Comune di Roma, con un comunicato che informa i cittadini sui comportamenti da seguire secondo le indicazioni diramate dal Ministero della Salute. Fa inoltre sapere che le strutture di Roma Capitale hanno attivato i sistemi di allerta, come protezione civile e il dipartimento Politiche Sociali. Per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi, è possibile contattare la Sala Coordinamento Intervento Operativo (SCIO), attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

Che significa allerta caldo bollettino arancione

In caso di bollino arancione, ossia di livello 2 di allerta caldo il Ministero della Salute fornisce delle raccomandazioni alla popolazione. Nello specifico si tratta di temperature elevate e di condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute, in particolare nelle persone anziane, i neonati e i bambini, le persone con malattie croniche, le persone con disturbi psichici, con ridotta mobilità e/o non autosufficienti, che assumono regolarmente farmaci. Ma non solo, anche per i giovani, che fanno esercizio fisico o svolgono un lavoro intenso all’aria aperta, o persone con condizioni socio-economiche disagiate.

I consigli del Ministero della Salute per l'allerta caldo arancione

Alcune delle raccomandazioni nelle giornate di caldo intenso sono di evitare di esporsi al sole diretto tra le ore 11 e le 18); evitare le vita le zone particolarmente trafficate, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti; preferire i parchi e giardini nelle ore più fresche della giornata e uscire nelle ore più fresche; in casa stare nella stanza più fresca della casa, bagnarsi spesso con acqua fresca e ventiare gli ambienti; indossre indumenti chiari, leggeri in fibre naturali come cotone e lino; usare cappello, occhiali da sole e crema solare ad alto fattore protettivo. Bere molta acqua e mangiare in maniera leggera, con molta verdura e frutta fresca.