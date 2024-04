video suggerito

Hotel Barberini, albergo evacuato e 5 intossicati per esalazioni da cloro a Roma: due in codice rosso Caschi bianchi e pompieri all’hotel Barberini, per vapori tossici da cloro. Nel frattempo le cinque persone intossicate sono state prese in cura dai medici, una si trova in codice rosso. Circa 35 quelle evacuate dall’albergo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'intervento in corso all'hotel Barberini.

Paura all'hotel Barberini, in pieno centro di Roma, dove è in corso l'intervento dei caschi bianchi e dei vigili del fuoco dalla mattina di oggi, martedì 23 aprile 2024. Sul posto gli agenti, insieme ai vigili del fuoco, hanno evacuato l'albergo per presunte esalazioni tossiche riconducibili al cloro della piscina della spa. Almeno 35 persone sarebbero state evacuate. In condizioni più gravi, invece, le cinque persone che risultano intossicate, già affidate alle cure mediche del caso: una di loro si trova in codice rosso.

Come stanno le quattro persone intossicate a Roma

Le cinque persone intossicate dai vapori sono dipendenti dell'albergo. Sono state tutte affidate alle cure mediche del 118, si trovano ancora sotto osservazione: hanno tutte difficoltà respiratoria a seguito di inalazione di cloro.

Due di loro si trovano in condizioni molto gravi e sono state accolte al pronto soccorso in codice rosso. Si tratta di un uomo di 60 anni trasportato al San Giovanni e una donna di 50 al San Camillo. Altre due persone, due donne di 39 e 26 anni, sono state soccorse all'Umberto I, entrambe in codice giallo. A loro si aggiunge un quarantottenne, sempre in codice giallo, stavolta trasportato al Gemelli. Altre tre persone, inoltre, hanno riscontrato sintomi lievi e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Leggi anche Falso allarme bomba sulla Tuscolana: evacuati due palazzi e un supermercato a Roma

L'intervento in corso all'hotel Barberini.

Una volta arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno evacuato l'albergo. A quell'ora, quando è scattato l'allarme, nell'albergo si sarebbe trovato soltanto qualche turista, rimasto a fare colazione. I fumi tossici sarebbero partite dall'area spa e centro benessere, al piano inferiore dell'albergo: si tratta delle esalazioni del cloro della piscina dell'hotel.

Le operazioni in corso all'hotel Barberini

I primi ad arrivare, alle 9.40 circa, sono stati i pompieri, dopo una segnalazione ricevuta dalla sala operativa. A raggiungere il luogo, la Squadra 1/A il CRRC, il carro autoprotettori ed il capo turno provinciale.

Gli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia di Roma Capitale sono arrivati sul posto, in via Rasella al civico 3, una trentina di minuti dopo. Per prima cosa è scattata l'evacuazione all'interno dell'albergo: sarebbero state fatte uscire almeno 35 persone. Agenti e pompieri sono rimasti sul posto per mettere in sicurezza l'area e per gestire la viabilità della zona.

Vie chiuse in centro a Roma per i fumi tossici in hotel

Per i fumi tossici dell'hotel Barberini i caschi bianchi hanno preso in gestione l'intera area, nel centro di Roma e hanno chiuso le strade vicine. Chiuse al traffico adesso via delle Quattro Fontane, da Piazza Barberini a Via Rasella e via Rasella, da via delle Quattro Fontane a Via del Boccaccio.

Articolo in aggiornamento