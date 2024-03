Blackout nella metro C San Giovanni: stazione chiusa, i treni non fermano I treni non fermano a San Giovanni della metro C di Roma a causa di un blackout. Manca la corrente e la stazione della metro C è chiusa ai viaggiatori. Sul posto sono al lavoro i tecnici Atac. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

La stazione San Giovanni della linea C della metropolitana di Roma è chiusa per un blackout. Come appreso da Fanpage.it si tratta di un'interruzione di corrente, per cause non note e in fase d'accertamento da parte dei tecnici di Atac, che sono sul posto per risolvere l'inconveniente nel minor tempo possibile. Ad annunciare il disservizio è Atac all'altoparlante delle stazioni. La fermata San Giovanni è temporaneamente chiusa ai viaggiatori, i treni non fermano, mentre la circolazione è regolare sul resto della linea C, senza particolari ripercussioni.

Seguono aggiornamenti