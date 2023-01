Furto nel ristorante da Peppino a Mare di Ostia: rubato pesce, farina e 300 bottiglie di vino Hanno rubato i nostri vini e altri generi di vettovagliamento. Nonostante quanto è accaduto, però, noi non molliamo e restiamo aperti comunque.

A cura di Enrico Tata

Furto nel ristorante ‘Peppino a mare' sul lungomare di Ostia. Di notte, ha raccontato su Instagram il titolare, Mario Bauzullo, qualcuno è entrato all'interno del suo locale e ha rubato di tutto: dal frigorifero ai piatti, dalla farina al pesce, fino a tavoli, cuocipasta, sedie e 300 bottiglie di vino destinate ai clienti per un totale di almeno 50mila euro di danni. Sul furto sta indagando la polizia, ma il locale non dispone di telecamere di sicurezza e, quindi, l'identificazione dei responsabili di quanto accaduto non sarà così semplice.

Il titolare: "Non molliamo, restiamo aperti comunque"

"Questa notte purtroppo abbiamo subito un gravissimo furto veramente pesante di beni strumentali e beni di vettovagliamento. Hanno rubato i nostri vini e altri generi di vettovagliamento. Nonostante quanto è accaduto, però, noi non molliamo e restiamo aperti comunque. Ringrazio le forze dell’ordine che sono state veloci ed erano veramente dispiaciute dell’accaduto", ha raccontato Bauzullo su Instagram. Il furto è avvenuto nella notte di domenica.

I ladri sono entrati sfondando una finestra

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, i ladri sarebbero entrati nel ristorante sfondando una finestra. Una volta all'interno del locale, avrebbero preso praticamente tutto quanto sono riusciti a portare con loro. Sono poi scappati facendo perdere le loro tracce. Come detto, gli investigatori ancora non sono riusciti a risalire all'identità dei malviventi. I gestori del ristorante hanno comunque voluto mantenere aperte le porte del loro locale e hanno ricominciato la loro attività all'indomani del grave furto subito.