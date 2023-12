Furto in casa del calciatore della Roma Nicola Zalewski: rubati gioielli e oggetti di valore Un gruppo di ladri è entrato ieri sera in casa del giocatore della Roma Nicola Zalewski, portando via gioielli e oggetti di valore. Indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Ondata di furti nelle case dei calciatori a Roma. Stavolta la vittima è il Nicola Zalewski, giocatore della squadra giallorossa, che ha subito un'effrazione nella sua abitazione. Secondo le prime informazioni, i ladri sono entrati in casa da una portafinestra e hanno portato via numerosi oggetti di valore, tra cui diversi gioielli. Al momento non è stata ancora quantificata l'entità del furto, avvenuto quando il giocatore non era in casa.

Sul posto i carabinieri della stazione Eur, che indagano sul caso. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero telecamere da cui visionare le immagini, e utili a identificare i ladri.

Ad accorgersi del furto è stato Zalewski stesso, che tornando nella sua abitazione ha visto che l'appartamento era completamente a soqquadro, segno inequivocabile che qualcuno aveva rovistato in tutta la casa. Ha chiamato subito il 112 e denunciato il furto, con i carabinieri arrivati sul posto per cominciare immediatamente le indagini. I responsabili dell'effrazione però, non sono stati ancora identificati.

A subire recentemente un furto in casa sono stati anche il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni e l’influencer Chiara Nasti: in quell'occasione è stata rubata la collana di diamanti col numero 20 del giocatore, il cui valore si aggira tra i 1omila e i 15mila euro. In totale, la coppia ha subito un danno da circa 80mila euro. In quell'occasione i ladri sono stati ripresi dalle telecamere, ma non sono stati ancora identificati: molto probabilmente sapevano come colpire e tenevano sott'occhio la casa già da un po', dato che sono entrati dall'unica finestra senza allarme.