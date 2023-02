Furto al tavolo del ristorante, due ragazzi di 23 e 24 anni sorpresi a rubare un pc: arrestati Colti a rubare un pc di un turista al tavolo di un ristorante, sono stati arrestati dai carabinieri e portati in caserma.

A cura di Beatrice Tominic

Hanno approfittato del momento di pausa pranzo per derubargli il computer portatile: è successo in via Solferino, a pochi passi dalla stazione Termini, lo snodo ferroviario principale di Roma. Vedendolo intento a gustarsi il proprio pranzo, forse dopo una mattinata intensa a spasso per le vie della capitale, fra musei e monumenti dell'Urbe, hanno colto il momento per derubare il turista italiano del pc costoso senza che l'uomo si accorgesse di quanto stava accadendo.

L'attenzione dei carabinieri

Ad assistere alla scena e ad accorgersi di quanto stava succedendo al turista, invece, sono stati alcuni carabinieri del Comando di Roma piazza Venezia che si trovavano nella zona per i controlli di sicurezza di routine nella zona: cogliendoli sul fatto, hanno arrestato i due ladri in flagranza di reato. Si tratta di due giovani di appena 23 e 24 di origine peruviana che vivono come senza fissa dimora già conosciuti dalle forze dell'ordine. I due, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso, sono stati notati dai militari che li hanno costretti a riconsegnare il computer portatile al malcapitato turisti e che li hanno portati immediatamente in caserma.

L'arresto dei due giovani

Una volta arrivati nella caserma dei carabinieri, che si trova a piazza Venezia, la vittima ha presentato querela contro i due e si è riappropriato del suo pc. I due, invece, sono arrivati successivamente nella aule di piazzale Clodio dove l'arresto è stato convalidato per entrambi: al termine del rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Roma li ha condannati a 8 mesi di reclusione e 400 euro di multa.