Furti ai duty free e multe a taxi e Ncc: sanzioni per 30mila euro all’aeroporto di Fiumicino Controlli dei carabinieri all’aeroporto di Fiumicino: multati dieci autisti e cinque tassisti, mentre tre persone sono state denunciate per aver cercato di rubare dei profumi al Duty Free. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

I controlli dei carabinieri a Fiumicino

Multe per un totale di 30mila euro e allontanamento dall'aeroporto di Fiumicino per almeno quarantotto ore: queste le sanzioni comminate dai Carabinieri della Stazione Fiumicino Aeroporto a dieci conducenti Ncc e cinque tassisti, alcuni dei quali privi della documentazione attestante la richiesta della prestazione professionale (per cui sono state elevate altre cento euro di multa).

Gli autisti sono stati sorpresi durate le consuete attività di controllo dei militari, che hanno sorpreso gli autisti mentre cercavano illegalmente fuori dagli stalli clienti tra i passeggeri in transito all'uscita del Terminal 3. I carabinieri li hanno individuati e hanno proceduto ai consueti controlli, per poi scoprire che alcuni di loro erano anche sprovvisti della documentazione necessaria. Si tratta di quattro autisti Ncc, che sono stati quindi non solo multati di ulteriori €100 ma anche allontanati per 48 ore dallo scalo di Fiumicino. Non potranno avvicinarsi lì prima di due giorni.

I carabinieri hanno anche multato il dipendente di un servizio ‘car valet, "per avere illecitamente utilizzato aree non previste per la sosta e la fermata nella viabilità land side". Di fatto l'uomo aveva preso la macchina di un cliente direttamente dallo scalo aeroportuale, cosa che non gli era possibile fare​.

Non solo multe a tassisti e autisti: tre persone sono state denunciate per aver tentato di rubare profumi e prodotti di cosmesi dai duty free dell'aeroporto. A notarle sono stati gli addetti alla sicurezza, che hanno poi allertato le forze dell'ordine, che hanno recuperato la refurtiva e denunciato i tre passeggeri considerati colpevoli del tentato furto.