Furgone si schianta contro una profumeria a Montesacro: tre delle cinque donne ferite sono gravi Tre donne soccorse in codice rosso e due in codice giallo è il bilancio dell’incidente avvenuto in via Pantelleria a Montesacro. Il conducente del furgone che si è schiantato contro la vetrina di un negozio è negativo all’alcol test. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'incidente a Montesacro (Dalla pagina Facebook Reporter Montesacro)

Sono gravi tre delle cinque donne rimaste ferite nell'incidente di ieri in zona Montesacro a Roma, dove un furgone è finito contro la vetrina di una profumeria in viale Pantelleria. Tre sono appunto state soccorse e trasportate in ospedale in codice rosso, mentre due in codice giallo. Alla guida del Fiat Ducato c'era un uomo di cinquant'anni di origini cinesi, che, come da prassi, è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue, che sono risultati negativi.

L'ipotesi al vaglio della polizia locale di Roma Capitale, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto, è che il mezzo abbia avuto un'avaria, impedendo al conducente di frenare in tempo per evitare di schiantarsi contro la vetrina del negozio oppure che il conducente si sia distratto.

L'incidente a Montesacro

L'incidente che ha visto coinvolte cinque donne e un furgone è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 dicembre. Secondo le informazioni ricostruite finora era poco prima delle 17 quando il conducente del furgone ha perso il controllo alla guida ed è finito contro la vetrina della profumeria, danneggiandone l'ingresso. Il sinistro si è verificato davanti agli automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e segnalando la presenza di più persone ferite a seguito di un incidente.

Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario con varie ambulanze. Due delle cinque donne rimaste ferite, le più gravi, sono state prese in carico dai sanitari e trasportate all'ospedale San Giovanni Immacolata e al Policlinico Umberto I; mentre le altre due in codice giallo al Pertini e al Sant’Andrea. Presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area.