Grave incidente a Montesacro, furgone si schianta contro un negozio: ci sono feriti gravi Sarebbero almeno cinque le persone ferite nell'incidente avvenuto questo pomeriggio a Montesacro, quartiere alla periferia di Roma. Un furgone si è schiantato contro un negozio.

A cura di Natascia Grbic

Foto Reporter – Montesacro

Grave incidente a Roma, nella zona di Montesacro. Per cause ancora da accertare, un furgone si è schiantato contro la vetrina di un negozio in via Pantelleria. Sarebbero almeno cinque le persone ferite, alcune sono gravi ma non in pericolo di vita. Le informazioni sono al momento ancora poche e frammentate, ma testimoni dichiarano di aver visto il furgone arrivare in discesa da via Monte Bianco e tagliare le corsie di via Pantelleria, prima di schiantarsi contro l'esercizio commerciale. La corsa del mezzo non si è arrestata, ed è finito proprio dentro il negozio ‘Profumi e colori'.

Sul posto, gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, i soccorritori del 118 con quattro ambulanze, i vigili del fuoco e una pattuglia di carabinieri di passaggio. Non è ancora conosciuta la dinamica dell'incidente, i rilievi sono ancora in corso. Non sembrerebbero esserci altre auto coinvolte nell'incidente, ma il furgone avrebbe investito delle persone che transitavano a piedi. Dalle prime informazioni emerse, sembra che il conducente non abbia proprio toccato i freni del furgone, perdendone completamente il controllo: non è escluso quindi o un guasto al mezzo o un malore dell'uomo.

I feriti sono stati portati in vari ospedali della città e sono ricoverati al Sant'Andrea, al Pertini, al San Giovanni e all'Umberto I. Una donna in particolare sarebbe rimasta incastrata sotto il furgone, ma non sarebbe in pericolo di vita.