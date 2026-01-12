Funzionario pestato a Termini, 4 i fermati: incastrati dagli abiti, erano gli stessi dell’aggressione

Un 20enne e un 21enne tunisino sono i nuovi fermati per l’aggressione al funzionario alla stazione termini. Salgono a 4 i fermi, 6 con gli aggressori del rider.

Immagine di repertorio

Salgono a quattro i fermati per l'aggressione alla stazione Termini di Roma al funzionario delle Imprese e del Made in Italy, che si è consumata nella serata di sabato scorso 10 gennaio. Si tratta di giovani uomini di età compresa tra 18 e 21 anni. Gli ultimi due sono un ventenne tunisino, con precedenti per furto, rapina, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e un ventunenne sempre tunisino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per rapina.

Due aggressori fermati dopo il furto di un telefonino

Gli agenti della Polfer li hanno individuati poco prima dell'ora di pranzo di ieri, domenica 11 gennaio. Avevano appena rubato un telefonino a un passante in via Ostiense. Gli agenti li hanno inseguiti e fermati verso le ore 12.30 all'altezza di Ponte Settimia Spizzichino. Avevano addosso gli stessi vestiti che indossavano al momento dell'aggressione e con i quali sono stati ripresi nelle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Il prefetto Giannini: "Incrementeremo la presenza sull'area della stazione Termini"

Questa mattina in Prefettura c'è stato il vertice sulla sicurezza, durante il quale si è parlato anche delle aggressioni avvenute alla stazione Termini nei giorni scorsi, in merito alle quali il prefetto di Roma Lamberto Giannini ha detto: "C'è stata una risposta pronta da parte delle forze dell'ordine e ne incrementeremo la presenza sull'area anche con servizi mirati nei prossimi giorni". Tuttavia, spiega il prefetto: "Abbiamo registrato un calo dei reati in zona Esquilino".

Complessivamente sono sei le persone fermate per le aggressioni che si sono registrate nei giorni scorsi alla stazione Termini, oltre ai quattro fermi per il pestaggio del funzionario, ce ne sono due per l'aggressione al rider ventiduenne. Gli investigatori sono inoltre al lavoro per cercare di rintracciare anche il passeggero che ha aggredito due controllori Atac, sempre alla stazione Termini.