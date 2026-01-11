Uomo aggredito alla stazione Termini, è in fin di vita: quattro bloccati dalla polizia

Immagine di repertorio

Due brutali aggressioni sono avvenute a Roma nella notte, nei pressi della stazione Termini. Un uomo in particolare è stato massacrato di botte sembra da almeno quattro persone intorno alle 22 in via Giolitti: le sue condizioni sono disperate. Al momento è ricoverato in ospedale, non è detto che riesca a sopravvivere. Quattro persone sono state bloccate dagli agenti della Polizia di Stato e si trovano ora in commissariato. Poco distante un rider è stato invece picchiato in via Manin. Sul posto Polfer, poliziotti del commissariato Viminale e agenti della Squadra Mobile. Non è chiaro se i due episodi siano collegati e se le vittime siano state picchiate dalle stesse persone.

Maxi blitz della Polizia di Stato a Termini

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo ridotto in fin di vita è stato prima accerchiato e poi pestato dai quattro, che lo hanno lasciato riverso a terra in una pozza di sangue. Nemmeno un'ora dopo, intorno alle 23, è stata la volta del rider, anche lui picchiato da diverse persone. In seguito a queste due aggressioni è scattato nella zona della stazione Termini un maxi blitz della Polizia di Stato, tra Polfer, poliziotti del commissariato Viminale e Squadra Mobile. Decine le persone controllate e identificate: tra questi, anche i quattro che sono stati bloccati e portati in commissariato. Sono state acquisite le immagine delle telecamere di sorveglianza della zona, attualmente al vaglio degli inquirenti.

Indagini in corso

Cosa abbia scatenato le aggressioni, non è chiaro, se per una rapina o un diverbio. La zona della stazione Termini spesso è teatro di furti e aggressioni, non solo nelle ore notturne ma anche in quelle diurne. Le indagini sono attualmente ancora in corso, soprattutto per accertare l'eventuale responsabilità dei fermati.