Funerali di Romina De Cesare, uccisa dall’ex. Vescovo: “Mai parlare di amore violento, è bestemmia” Il vescovo ai funerali di Romina De Cesare: “Ciò che mi pare scandaloso è che più volte, non solo nel caso di Romina, si possa parlare di amore che uccide. L’amore non uccide mai. L’amore si dona, non uccide”.

A cura di Enrico Tata

L'addio a Romina De Cesare è stato celebrato nella chiesa di Cerro al Volturno, il piccolo paese al confine tra Molise e Abruzzo dove sono cresciuti sia lei che il suo presunto assassino, Pietro Ialongo, l'ex fidanzato. Nell'omelia il vescovo della diocesi Venafro-Isernia, monsignor Camillo Cibotti, ha ricordato che l'amore violento non esiste. "Come succede sempre, quando salutiamo le persone care, il più delle volte proiettiamo ciò che parla di lei, ciò che la descrive nella sua persona, perché indubbiamente Romina non è più quì. Lei come persona, come realtà, come dono non è più qui, ma è nelle braccia di Dio. Però cosa ci dispiace? Probabilmente la modalità della sua morte. Non si giustifica la violenza, mai. Ma ciò che mi pare scandaloso è che più volte, non solo nel caso di Romina, si possa parlare di amore che uccide. L'amore non uccide mai. L'amore si dona, non uccide. L'amore è tenerezza, apertura all'altro, comprensione, perdono, accoglienza, sostegno reciproco. Quando l'amore viene espresso con gesti violenti, allora non è amore, è una bestemmia. Non si può parlare di amore così, non è amore. È necessario quindi recuperare il significato dell'amore, che è una cosa seria", le parole pronunciate in chiesa dal vescovo.

Al termine della cerimonia ha preso la parola anche il sindaco di Cerro, Remo Di Ianni: "Non ci sono parole per descrivere la tristezza che ha avvolto la nostra comunità e per descrivere come un'amore possa fare terminare una vita. Non ci sono spiegazioni per dare senso ad un gesto cosi insensato. Bisogna chiederci cosa fare affinché non ci siano più di questi episodi. Di Romina ho il ricordo del suo sorriso e la sua gentilezza. Come amministrazione faremo di tutto affinché il ricordo di Romina continui a vivere come esempio positivo per il futuro per dare insegnamento ai nostri figli sul fatto che bisogna rispettare gli altri, la vita e le donne".