Cosa sappiamo del femminicidio di Romina De Cesare, uccisa dall’ex a Frosinone Romina De Cesare, donna di 36 anni, è stata trovata morta all’interno del suo appartamento in centro a Frosinone. Ad ucciderla, con una decina di coltellate, potrebbe essere stato il suo ex compagno, fermato dalle forze dell’ordine in stato confusionale nella spiaggia di Sabaudia.

A cura di Beatrice Tominic

Non si avevano sue notizie da 24 ore: Romina De Cesare era già morta, nel suo appartamento nel pieno centro di Frosinone, in via del Plebiscito. Fin dalle prime indagini, è stato evidente che fosse un omicidio: è in questa abitazione che la donna, una 36enne, ha ricevuto decine di coltellate sull'addome e sul ventre fino a morire.

Dopo l'allarme del suo attuale compagno che ne ha denunciato la scomparsa perché Romina non rispondeva più a messaggi e chiamate, gli agenti della squadra mobile hanno fatto irruzione nell'appartamento storico in cui viveva e hanno rinvenuto la donna senza vita: una volta sul posto gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Fermato l'ex compagno a Sabaudia

Nel frattempo, a Sabaudia, i carabinieri hanno fermato un uomo che si aggirava in spiaggia in stato confusionale. Effettuando dei controlli a bordo della sua automobile, sarebbero state rinvenute tracce che lo collegano alla giovane trovata senza vita nel suo appartamento a Frosinone: secondo le verifiche, infatti, si tratterebbe dell'ex compagno della vittima.

Il ragazzo è stato poi fermato dalla polizia e trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è stato visitato subito dai medici. È sospettato di essere l'autore del femminicidio e sarà presto ascoltato dagli inquirenti che vogliono fare luce su quanto successo nell'appartamento di Frosinone.

L'incontro con il compagno

Sono ancora molte le ipotesi aperte su cui stanno indagando i poliziotti. Non si sa ancora per quale ragione Romina si fosse incontrata con l'ex, se per un chiarimento dopo la fine della relazione o per caso. Dopo l'uomo ha percorso in automobile una cinquantina di chilometri, da Frosinone a Sabaudia, dove lavorava saltuariamente: si trovava ancora seminudo in spiaggia quando è stato visto dai carabinieri.

La vittima: Romina De Cesare

Romina De Cesare, la 36enne uccisa nel suo appartamento di Frosinone, alla vigilia del 25 novembre, giornata internazionale della violenza di genere, scriveva così sul suo account Facebook: "Non solo voi donne, ma anche voi uomini… distinguetevi da chi le donne, invece di rispettarle, le maltratta…Stop alla violenza sulle donne".