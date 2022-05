Romina strangolata e accoltellata dall’ex, l’uomo ha provato a suicidarsi: confessione nel blocnotes Ha confessato l’ex compagno di Romina De Cesare: è stato lui ad uccidere la donna nel suo appartamento in centro a Frosinone. Poi avrebbe tentato il suicidio.

A cura di Beatrice Tominic

Ha confessato di aver ucciso l'ex compagna nel corso di un interrogatorio condotto dai pm di Frosinone e Latina: il 38enne fermato in spiaggia a Sabaudia, nella zona di Torre Paola, ha ucciso Romina De Cesare e poi ha tentato il suicidio. Per questa ragione è stato emesso il fermo nei suoi confronti per il reato di omicidio aggravato. L'udienza di convalida del fermo sarà poi celebrata presso il Tribunale di Latina.

A confermare quanto dichiarato, inoltre, si aggiungono altri elementi notati fin dal primo momento dagli inquirenti, come la presenza di graffi e ecchimosi sul corpo dell'uomo, accertate dal medico legale della Procura di Latina e una busta fra le mani quando è stato avvicinato dalle forze dell'ordine.

La confessione nel bloc notes

"Non volevo ucciderla. La amo", avrebbe scritto sul primo dei fogli di un bloc notes che aveva portato con sé a Sabaudia, prima di recarsi sulla spiaggia di Torre Paola. Il 38enne, perito informatico originario del Molise, come la vittima, era arrivato nella località costiera subito dopo aver commesso il femminicidio: una volta in spiaggia, avrebbe tentato il suicidio, come testimonierebbe il rinvenimento di una busta fra le mani quando è stato trovato, in stato confusionale e seminudo, dai carabinieri. Già durante il viaggio verso il litorale, infine, avrebbe tentato di compiere gesti autolesionistici e tentativi si strumenti, cercando di strangolarsi e tagliandosi le vene, senza riuscire nel suo intento.

Non voleva terminare la relazione

Stando a quanto emerso dalle indagine, erano molti i contrasti che si erano manifestati fra la vittima e il suo ex compagno, soprattutto a seguito dell'inizio della nuova relazione della donna con un'altra persona. Il movente, ancora una volta, sembra essere quello legato alla gelosia, ma sono ancora in corso approfondimenti legati a possibili ragioni economiche.