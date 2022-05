Ragazza di 24 anni uccisa con decine di coltellate: fermato l’ex in spiaggia in stato confusionale La ragazza è stata trovata priva di vita in un’abitazione del centro storico di Frosinone.

Una ragazza di 24 anni è stata trovata morta in un'abitazione di via del Plebiscito, nel centro storico di Frosinone. Dalle prime informazioni, sembra che si tratti di un omicidio. La polizia avrebbe fermato un giovane forse collegato all'episodio: il ragazzo si trovava su una spiaggia a Sabaudia e sarà ora ascoltato dagli agenti. Sembra si tratti dell'ex fidanzato della giovane. A trovarlo sulla spiaggia sono stati i carabinieri, che hanno notato il ragazzo in stato confusionale. Dalla sua auto, si è poi risaliti alla ragazza. La polizia indagava sulla sua scomparsa, non si avevano sue notizie dal giorno prima e gli agenti stavano cercando di capire cosa le fosse accaduto. Una volta entrati nell'appartamento di via del Plebiscito, i poliziotti hanno trovato la giovane ormai priva di vita.

Sono ancora poche le informazioni sul caso. Ciò che è noto, è che la ragazza sarebbe stata uccisa con diverse coltellate all'addome. Il giovane fermato sarà adesso ascoltato dagli inquirenti, che vogliono capire cos'è accaduto e in che circostanze sia stata uccisa la giovane, di cui non si avevano notizie da ieri. A quanto pare i due ragazzi sarebbero stati legati in passato ma la relazione era terminata da qualche tempo. La giovane, di cui non è stata ancora resa nota l'identità, aveva un nuovo compagno: è stato quest'ultimo a dare l'allarme. Non riusciva a mettersi in contatto con lei in nessun modo e, preoccupato, ha deciso di chiamare la polizia e denunciarne la scomparsa. Gli agenti della sezione volanti della questura hanno sfondato la porta dell'appartamento, ma per la giovane era ormai troppo tardi. Il ragazzo fermato si trova ora piantonato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove i medici lo stanno visitando.