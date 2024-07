video suggerito

Omicidio al Trullo, donna uccisa in strada a colpi di pistola I carabinieri indagano sulla morte di una donna uccisa per strada a colpi di pistola a Roma. La 40enne fisioterapista è stata raggiunta da diversi proiettili al Trullo. Caccia al killer.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una donna è morta, uccisa a colpi di pistola in strada. È successo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 luglio, in via degli Orseolo in zona Trullo a Roma. Sono ancora pochissime le informazioni trapelate su quanto accaduto, la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. La vittima è una donna di quarant'anni, che di professione faceva la fisioterapista. Non è chiaro il movente dell'omicidio, sul quale faranno chiarezza gli investigatori. Secondo quanto si apprende finora al momento dei drammatici fatti erano circa le ore 14 e la donna si trovava in via degli Orseolo, quando alcuni proiettili l'hanno raggiunta e ferita gravemente, poi le sue condizioni di salute sono precipitate fino al decesso.

La donna ferita a colpi di pistola al Trullo è morta

A sparare sarebbe stato un uomo, del quale al momento non è nota l'identità, che ha premuto il grilletto dall'interno di un'auto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza a sirene spiegate, pronto a trasportarla in ospedale. Il paramedici hanno tentato di rianimarla, purtroppo senza esito. Non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, provocato dai colpi d'arma da fuoco.

Indagini in corso

Presenti sul luogo del delitto oltre ai sanitari i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano coordinati dalla Procura, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per ora gli investigatori mantengono il massimo riserbo, le indagini sono a 360 gradi e non si esclude alcuna pista. I militari stanno cercando di risalire all'aggressore, al vaglio le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero aver immortalato la scena o la macchina in fuga. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore.