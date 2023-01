Funerali di Papa Ratzinger a Roma, il piano di sicurezza e come entrare in Piazza San Pietro Roma si prepara ad accogliere ancora decine di migliaia di fedeli per i funerali di Benedetto XVI. Pronto il piano di sicurezza, con zona rossa su San Pietro e potenziamento dei servizi.

A cura di Beatrice Tominic

La coda di fedeli in fila per rendere omaggio a Benedetto XVI in Vaticano.

I funerali di papa Benedetto XVI saranno celebrati da papa Francesco nella giornata di domani, 5 gennaio 2022, a partire dalle ore 9.30 in piazza San Pietro. Come comunicato già nel giorno della morte del papa emerito, il 31 dicembre scorso, proprio come avvenuto per la camera ardente, non sono previsti biglietti per partecipare.

Fino ad ora sono state 135mila le persone che hanno voluto rendere omaggio a papa Benedetto XVI sfilando davanti al feretro: si tratta di un numero molto maggiore rispetto alle aspettative. Il 31 dicembre scorso si immaginavano circa 30mila fedeli al giorno, mentre ne sono stati contati 70mila il secondo giorno e 65mila nel secondo. Non si esclude che anche il numero di pellegrini in arrivo per le esequie previsto inizialmente sia destinato a salire. Per regolare il flusso di persone e garantire la sicurezza dell'evento è stato organizzato un piano apposito con oltre 1000 agenti sul posto, la zona rossa è attiva già da stasera.

La salma del papa emerito Benedetto XVI prima di essere esposta nella basilica di San Pietro.

Piazza San Pietro diventa zona rossa da stasera

Si inizia già da stanotte: con lo scoccare della mezzanotte, fino alle 14 di domani, l'area attorno San Pietro diventa zona rossa, come disposto dall'ordinanza del prefetto di Roma, Bruno Frattasi. Per accedere all'interno dell'area, i fedeli che desiderano prendere parte alle celebrazioni dovranno oltrepassare i varchi presidiati dalle forze dell'ordine. Saranno tre e serviranno per garantire per l'afflusso e il deflusso dei fedeli: uno si troverà su via della Conciliazione, mentre gli altri due in prossimità del colonnato. Un ingresso sarà dedicato alle persone disabili. All'interno del territorio individuato, inoltre, non sarà possibile vendere o trasportare bevande in bottiglia o in contenitori in vetro.

Differentemente dalle prime previsioni, che risalgono al giorno stesso della morte del papa emerito, inoltre, la no fly zone disposta per tutta la durata delle esequie avrà un raggio più ampio rispetto alla sola piazza San Pietro. Le forze dell'ordine, già presenti con migliaia di unità, saranno intensificate con altri 300 agenti sul posto a cui si aggiungono anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e la Gendarmeria Vaticana.

A supporto delle attività e dei pellegrini, anche 300 volontari della Protezione Civile che si occuperanno di accogliere i fedeli insieme alle forze dell'ordine ai varchi. Oltre a loro, su tutto il territorio si troveranno presidi sanitari, ambulanze e postazioni del 118 attive in caso di necessità.

Potenziati i trasporti e la raccolta rifiuti a Roma

Per l'occasione la capitale ha potenziato i servizi di trasporto pubblico e gestione della raccolta dei rifiuti. Come accaduto in questi giorni di camera ardente, anche nel corso della mattinata di domani Atac aumenta i treni i servizio della metropolitana della linea A, quella con fermata Ottaviano- Musei Vaticani, che porta a pochi passi da San Pietro. Maggiore anche il numero dei bus delle linee 64 e 40, che collegano la stazione Termini a San Pietro e Termini con Borgo Sant'Angelo, per permettere a chiunque voglia di riuscire ad assistere all'ultimo saluto al papa emerito.

Incrementato anche il servizio di Ama: nell'area del Vaticano, in un servizio dedicato, saranno presenti 50 operatori con 15 mezzi, fra veicoli a vasca, spazzatrici, lava-strade, ad esempio. Dalle 7 alle 19.30, sono già stati attivati 6 presidi fissi dislocati in via della Conciliazione, piazza Pio XII, via dei Corridori, via di Sant’Uffizio, via di Porta Angelica e piazza Risorgimento per assicurare anche la massima pulizia e lo svuotamento dei cestini. A loro si aggiungono ulteriori squadre e mezzi dell’Unità Decoro di AMA che effettueranno, a ciclo continuo, il lavaggio e la sanificazione dei porticati di via della Conciliazione.