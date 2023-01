Funerali Benedetto XVI, come arrivare in Vaticano: potenziate le linee Atac per metro, treni e bus Mobilità potenziata a Roma per camera ardente e funerali di papa Benedetto XVI: aumentano i bus delle linee 64 e 40 e i treni della linea A della metro.

A cura di Beatrice Tominic

Il papa emerito Benedetto XVI.

In occasione delle celebrazioni per i funerali di papa Benedetto XVI che si terranno giovedì 5 gennaio 2023 e per l'appuntamento con la camera ardente, ospitata a San Pietro fino alle ore 19 di mercoledì 4, la municipalizzata dei trasporti romana Atac ha potenziato il servizio di metropolitane e autobus, per favorire l'afflusso di fedeli in Vaticano. Aumentano anche i presidi per garantire assistenza e aiuto in caso di necessità per tutti i viaggiatori e le viaggiatrici che arriveranno a rendere omaggio a Benedetto XVI con i mezzi pubblici. Sono attese decine di centinaia di persone.

Nelle giornate della camera ardente, oggi e domani, sono previsti 25 treni in servizio sulla linea A della metropolitana, quella che porta al Vaticano scendendo alla fermata di Ottaviano- Musei Vaticani, mentre il giorno dei funerali il servizio aumenterà progressivamente fino a 28 rotabili per tutta la mattina fino al termine della cerimonia.

Aumentano, da oggi fino al 5 gennaio, anche le corse degli autobus delle linee 64 e 40, che collegano la stazione Termini a San Pietro e Termini con Borgo Sant'Angelo. Sulla linea 64 i bus utilizzati per le tratte aumentano da 15 a 20, mentre sulla 40 da 9 a 12.

Anche all'interno della stazione è raddoppiata la presenza di operatori Atac e intensificata la presenza di guardie giurate: a loro si affianca anche una squadra di pronto intervento a presidio degli impianti di traslazione di Termini e Ottaviano dove sono in corso le operazioni per riaprire l'ingresso di via Barletta.

Nel giorno dei funerali, infine, negli snodi della metropolitana ad Anagnina, Laurentina, Termini e Ottaviano sarà presente personale Atac per fornire assistenza e dare informazioni sulla rete dei trasporti romana e sui titoli di viaggio.