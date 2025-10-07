Funerali di Mettini e Nucheli, l’addio dell’Aeronautica militare: “Volate in alto tra le stelle”

Cordoglio, lutto e silenzio ai funerali di Simone Mettini e Lorenzo Nucheli, i due militari morti nell’incidente aereo a Sabaudia. Oggi la cerimonia alla presenza delle autorità militari tra cui il ministro della Difesa Guido Crosetto, civili e religiose.

La bara ai funerali dei due militari morti a Sabaudia

"Simone e Lorenzo da oggi voleranno tra le stelle, sempre più in alto! Cieli blu". Sono le parole dell'Aeronautica Militare, che oggi ha accompagnato nel loro ultimo viaggio i due militari morti nell'incidente a bordo del veivolo precipitato a Sabaudia nel Parco Nazionale del Circeo mercoledì primo ottobre scorso. Stamattina nella sede del 70esimo Stormo di Latina sono stati celebrati i funerali, per rendere omaggio ai due militari: il colonnello quarantottenne istruttore e Comandante e il giovane allievo pilota diciannovenne dell'Accademia di Pozzuoli, originario del Frusinate.

"Oggi, con il cuore colmo di dolore, abbiamo accompagnato nel loro ultimo viaggio Simone e Lorenzo, tragicamente scomparsi nell'incidente aereo durante una missione di addestramento con un velivolo T-260B. Hanno lasciato nei loro cari e in tutti noi un vuoto incolmabile" si legge in una nota diffusa dall'Aeronautica Militare in questo giorno di grande dolore. A celebrare le esequie è stato l'ordinario militare per l'Italia, Gian Franco Saba.

Presenti autorità militari, civili e religiose, che si sono unite ai familiari, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano, il capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Antonio Conserva. Presenti colleghi e agli amici, tutti hanno reso omaggio e onorato i due militari scomparsi. Ieri invece c'è stata la camera ardente dei due militari, sempre nella sede del 70esimo Stormo di Latina.

Le due bare sono state portate a spalla dai colleghi in un corteo. In concomitanza con lo svolgimento dei funerali le comunità alle quali Simone e Lorenzo appartenevano si sono strette con cordoglio alle famiglie. A Serrone, Aprilia e Latina è stato proclamato lutto cittadino, in segno di rispetto e vicinanza. Terminate le esequie la bara di Nucheli è partita per il Frusinate per un secondo funerale, mentre la salma di Mettini è stata tumulata al cimitero di Aprilia. Ancora nessuna novità sulla dinamica dell'incidente aereo, nei prossimi giorni i resti del velivolo che è caduto e si è incendiato verranno fatte delle verifiche.