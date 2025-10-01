Aereo dell’Aeronautica militare caduto a Sabaudia: morti i due militari a bordo

Sono stati trovati morti all’interno del velivolo che ha preso fuoco i due militari dispersi. Un aereo dell’Aeronautica militare è caduto stamattina a Sabaudia, nel territorio del Parco Nazionale del Circeo.

Immagine di reprtorio

Un aereo dell'Aeronautica Militare è caduto nel Comune di Sabaudia al Circeo. È successo nella mattinata di oggi, mercoledì primo ottobre. Il velivolo è precipitato nel Parco Nazionale del Circeo, in provincia di Latina. I due militari a bordo sono stati trovati morti all'interno dell'aereo che a preso fuoco. Inizialmente erano stati dati per dispersi, ma i due cadaveri sono stati rinvenuti nel mezzo militare. Non è ancora chiaro cosa sia successo in volo poco prima dell'incidente.

A precipitare sarebbe stato un velivolo che fa parte del 70° stormo dell'Aeronautica Militare, con due posti e dunque due soli passeggeri. Dalle prime informazioni apprese l'aereo è caduto precisamente all'interno del territorio del Parco Nazionale del Circeo che fa parte del Comune di Sabaudia.

Nell'impatto il velivolo ha preso fuoco. Sul posto, attivatasi la macchina delle emergenze, è giunto un gran dispiegamento di forze dell'ordine e soccorritori. I vigili del fuoco in particolare si sono occupati di spegnere le fiamme scaturite dal velivolo. Ancora presto per capire la dinamica dell'accaduto, prima è necessario domare l'incendio, recuperare i corpi senza vita dei due militari e mettere in sicurezza l'area intressata dall'incidente aereo. Successivamente partiranno i rilievi e l'esame del velivolo per tentatre di ricostruire la dinamica dell'accaduto.