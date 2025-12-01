Fumo dal quadro elettrico di un condominio a Ostia, residenti evacuati

Immagine di repertorio

Un incendio è divampato all'interno di un condominio in piazzale Lorenzo Gasparri a Ostia, sul litorale romano. L'episodio è accaduto nella mattinata presto di oggi, lunedì primo dicembre. Da quanto si apprende non ci sono persone intossicate, la situazione è sotto controllo e l'allarme è rientrato.

Secondo quanto ricostruito la segnalazione è arrivata poco prima delle ore 6, quando alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma è arrivata la richiesta d'intervento la presenza di fumo, che fuoriusciva dal contatore elettrico di un condominio e di un forte odore di bruciato.

Ricevuta la segnalazione sul posto è giunta una squadra dei pompieri, che ha dato il via alle operazioni per la messa in sicurezza. I soccorritori hanno temporaneamente evacuato i residenti in via precauzionale e li hanno allontanati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Fortunatamente da quanto si apprende non ci sono persone intossicate.

Ieri a Gavignano in provincia di Roma i vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18,40 in viale della Vittoria per un incendio divampato all'interno di un appartamento al primo piano di un palazzo di tre. Ad intervenire per le operazioni di spegnimento le squadre 16/A di Colleferro la 24\A di Palestrina con al seguito un'autobotte, l'autoscala, il carro autoprotettori ed il carro teli. Le fiamme hanno bruciato gran parte dell'appartamento, dentro c'erano quattro persone, di cui due disabili. Il personale è riuscito a portare fuori dall'abitazione le quattro persone e le ha consegnate alle cure del personale sanitario giunto con diversi mezzi di soccorso.