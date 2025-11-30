Incendio in casa a Gavignano, all’interno ci sono 4 persone, di cui due con disabilità: salvate dai pompieri

L’incendio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento a Gavignano, nella provincia di Roma: provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a portare tutti fuori dall’abitazione e ad affidarli alle cure dei sanitari.

L’incendio nell’appartamento a Gavignano

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 30 novembre, a Gavignano, cittadina nella provincia di Roma: un incendio è divampato in un appartamento, all'interno del quale si trovavano quattro persone, di cui due affette da disabilità. Il rogo, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è divampato intorno alle 18.40 odierne in un'abitazione posta al primo piano di un edificio di tre piani complessivi che sorge in viale della Vittoria: sul posto, inviati dalla Sala Operativa del Comando Provinciale di Roma, sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco delle squadre 16/A di Colleferro e 24/A di Palestrina, con un'autobotte, un'autoscala, il carro autoprotettori e il carro teli.

Le quattro persone sono state affidate ai sanitari del 118

L'incendio ha coinvolto gran parte dell'appartamento: i vigili del fuoco si sono subito adoperati per estinguere le fiamme, ma soprattutto per salvare le quattro persone che si trovavano all'interno. Non senza difficoltà, i pompieri sono riusciti a portare fuori dall'abitazione i quattro occupanti, che sono stati subito affidati alle cure dei sanitari del 118, giunti anche loro sul posto: non sono note le condizioni di salute delle quattro persone tratte in salvo. I vigili del fuoco stanno ultimando le operazioni di spegnimento del rogo, mentre sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine, che hanno messo in sicurezza l'area; una volta estinte le fiamme, bisognerà individuare le cause che hanno generato l'incendio, al momento ancora sconosciute.