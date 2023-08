Frosinone, si perdono in montagna: dopo una notte di ricerche, salvati due giovani ciociari Si sono persi durante un’escursione sul monte Cacume, a Patrica, nel frusinate: dopo una notte di ricerche serrate, i vigili del fuoco, aiutati dai volontari della Protezione Civile e da alcuni pastori, sono riusciti a salvarli.

È accaduto lunedì scorso, 14 agosto 2023: due ragazzi si sono persi durante un'escursione organizzata sul Monte Cacume, a Patrica, nel frusinate, a pochi passi dall'area per passeggiate Risorgenza la Rologa.

I due giovani, entrambi ciociari, stavano esplorando la montagna, a circa una ventina di chilometri da Frosinone, nel piccolo comune di Patrica, quando si sono accorti di essersi persi. I due non sono riusciti a ritrovare il sentiero per rientrare e sono rimasti bloccati in montagna: allertati i soccorsi, si sono affidati a loro per essere salvati e rientrare a casa.

Dispersi in montagna: uno dei due si ferisce cadendo

I due giovani ciociari, una volta chiesto aiuto per trovare il sentiero del ritorno, hanno atteso l'arrivo dei soccorsi: uno di loro si è ferito cadendo. I volontari della Protezione Civile hanno raccolto la loro richiesta di aiuto e si sono immediatamente messi alla ricerca de ragazzi pronti a portarli in salvo e a medicare quello ferito. Riuscire a trovarli nei monti del frusinate, però, si è rivelato più complicato del previsto e le ricerche sono durate per l'intera nottata.

Il ritrovamento nella mattina di Ferragosto

I due sono stati tratti in salvo soltanto il giorno dopo, nella mattina di Ferragosto, dopo un'intera nottata, quella fra il 14 e il 15 agosto, trascorsa a cercare di rintracciarli. Come specifica la testata locale di Ciociaria Oggi, i due ragazzi ciociari sono stati recuperati in una zona impervia del monte Cacume. Dopo essere stati recuperati, il ragazzo ferito è stato affidato alle cure dei medici.

Per salvarli, oltre ai volontari della Protezione Civile di Patrica, il comune che copre i territori in cui si sono persi i due, anche quelli di Giuliano di Roma, altro comune in provincia di Frosinone che dista da Patrica poco più di una decina di chilometri. Con loro, infine, anche i vigili del fuoco e due pastori della zona.