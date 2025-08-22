Frosinone, Daniele Arpino trovato morto in un parcheggio, disposta l’autopsia sul corpo del pizzaiolo

Danilo Arpino, 53 anni, è stato trovato morto in un parcheggio di Frosinone. Sul corpo è disposta l’autopsia, non ci sono segni di violenza che facciano pensare a un omicidio.

Danilo Arpino

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato all'interno di un parcheggio in via Po a Frosinone. Il drammatico ritrovamento risale alla mattinata di oggi, venerdì 22 agosto. Da quanto si apprende la vittima si chimava Danilo Arpino, aveva cinquantatré anni ed era residente nel Comune di Gallinaro.

Danilo era un pizzaiolo molto conosicuto in zona, appresa la notizia della sua scomparsa improvvisa la comunità si è stretta intorno alla famiglia con cordoglio, in attesa che il corpo riceva il nulla osta della Procura e che venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto.

Ipotesi malore, nessun segno di violenza

Secondo quanto ricostruito Danilo è stato trovato privo di sensi nel parcheggio stamattina presto. Non è chiaro cosa gli sia accaduto, l'ipotesi è che sia stato colto da un malore improvviso. Sul cadavere infatti non sono stati trovati segni di violenza da un primo esame esterno, che possano far pensare a un omicidio.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che, notando l'uomo a terra, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento dell'ambulanza. Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario, che ha tentato di rianimarlo, ma per Danilo non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Quando i sanitari sono arrivati era già deceduto.

Autopsia sulla salma di Danilo Arpino

Presenti sul posto per le verifiche di competenza i carabinieri, che hanno svolto i rilievi di rito per ricostruire la dinamica. Terminate le verifiche sul posto la salma di Danilo è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria per l'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a chiarere le cause del decesso