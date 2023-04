Frosinone, cade dal balcone mentre pulisce la caldaia: morta una donna di 70 anni Una donna di 70 anni ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi, lunedì 20 aprile, cadendo dal balcone: stava pulendo la caldaia della sua abitazione ed è precipitata da 7 metri.

È accaduto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 17 aprile 2023, nella parte alta del centro storico di Frosinone, in via Brighindi, a pochi passi dalla sede della Provincia. Una donna di 70 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione ed è morta. Secondo le prime informazioni, sembra che la donna abbia perso l'equilibrio mentre stava pulendo la caldaia, situata nella zona esterna.

Non si conoscono ancora le cause che hanno fatto perdere l'equilibrio alla settantenne, forse un movimento repentino o un capogiro. È bastato un attimo e la donna è precipitata nel vuoto. Dopo un volo di 7 metri di altezza, è atterrata sul suolo: l'impatto è stato violentissimo. Non appena allertati sono arrivati i soccorritori: gli operatori del 118 e alcuni agenti della polizia di Stato.

Sul posto, in breve tempo, sono arrivati i soccorritori e gli agenti della polizia di Stato. Non appena raggiunto il luogo della caduta, gli operatori del personale sanitario del soccorso Ares 118 si sono avvicinati alla donna, ma non c'è stato niente da fare: dopo l'impatto con il suolo ha riportato ferite fatali e gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Nel frattempo continuano gli accertamenti dei poliziotti: le ulteriori verifiche saranno necessarie per fare chiarezza sull'esatta dinamica di quanto accaduto.

